Salva Palau torna a superar a Pere Roc al Diputació de Castelló

Salva Palau continua sent el malson de Pere Roc II. El jugador d'Alginet, que es va imposar al benidormer tant en la lligueta de quarts de final com en la partida pel tercer lloc de l'Individual, va eliminar ahir de la Copa Diputació de Castelló d'escala i corda, en companyia d'Álvaro Gimeno i Víctor Bueno, a la formació de Pere Roc II, Pere i Guillem Palau, per 60-50 al trinquet de Xilxes.

Els blaus arribaren més sencers al tram decisiu i tancaren l'eliminatòria al seu favor amb un resultat de 50-60. Ara, les dos formacions guanyadores esperen rivals, que eixiran, respectivament, de les partides de divendres a Vila-real i dissabte a Borriol.

Raspall femení

La primera semifinal de raspall femení va resultar d'allò més entretinguda. En un duel molt igualat i amb quatre jugadores molt competitives, la parella formada per Aida i Myriam s'imposà a Ana i Anabel per 25-20.

Aida i Myriam, finalistes en la modalitat de raspall. / FEDPIVAL

La reballada va resultar decisiva en un duel que arrancà molt equilibrat i amb les blaves, Aida i Myriam, al dau. La jugadora de Moixent va demostrar estar plenamente recuperada de la lesió que li va impedir participar en la Lliga i va ser un factor clau perquè el seu equip es mantinguera en partida quan les roges trencaren la seua treta.