Benidorm fa història amb el doblet del Joc a ratlles

La 40 edició de la Lliga de Llargues ja té nou campió en Primera. El CPV Benidorm (José Luis, Juan, Paco Juan, Dani Martínez, Dani Fernández i Luis Navarro) es va alçar amb el títol després de vèncer la final davant Top Recambios Castells (Àlvaro, Fèlix, Jordi Verdú, Ismael ‘Fageca’ i Adrià Sala) per un marcador de 10 per 2.

Segon campionat consecutiu per als de la Marina Baixa, que inscriuen el seu nom en els anals d’història de la pilota en aconseguir un doblet que només havien sumat precisament Tibi al 2011 i Murla (1998 i 1999). Benidorm no es va arrugar en la gran final de Llargues i es va fer amb l’objectiu de la temporada.

La Final de Primera

La partida va començar amb un joc per a cada conjunt. Els de Castells no trobaven un traure còmode amb Àlvaro i Benidorm, amb Jose Luis i Juan al rest i amb la joventut de Luis Navarro i Dani Martínez en la punta parant les pilotades que buscaven Fèlix i Adrià en Castells, van imposar el seu joc i es van ficar amb un avantatge insalvable per als castellencs (9-1).

José Luis de Benidorm, a la banca. / FEDPIVAL

Un joc dels blaus va maquillar un poc el resultat final, però els de Benidorm no van deixar marge per a la sorpresa (10-2). Segon títol en dos setmanes i a pensar ja en repetir al pròxim any. Gràcies a un equip molt compensat i amb una bona dosi de joventut, tot i tindre al pilotari més veterà de tot el circuit, Rollo, serà un ferm candidat a marcar una època en el joc a ratlles.

Segona categoria

En Segona categoria, La Rectoria A (Feliu, Marc, Òscar, Raúl i Àlvaro) va ser el gran triomfador en superar per un tanteig de 10 per 8 el CPV Laguar (Gaizka, Josep Miquel, Joan, Roberto, Vicent i Rubén) en una partida apassionant. També segon títol de La Rectoria en dos setmanes. El club de la Marina Alta tindrà als dos equips de Llargues i Palma en Primera categoria el pròxim any.

La Rectoria s'imposà a Laguar a Segona. / FEDPIVAL

Tercera

En Tercera, el CPV Vilajoiosa (Sergi, Quico, Jaume, Daniel i Vicente) va guanyar el CPV Tibi (Isaac, Eladi, Víctor, Javi Montllor, Javi Alcaraz i Sergi) per un marcador de 10-7 en una final molt ajustada entre l’equip local i el marinabaixer, que va acabar imposant-se i jugarà el pròxim any en Segona.

La final de 3ª va ser per a La Vila Joiosa davant Tibi. / FEDPIVAL

Categoria Juvenil

En categoria Juvenil, el CPV Orba (Eric Cuello, Eric Gauchí, Eugeni Giner, Joan Giner, Mario Miñana i Elies Naya) va superar en partida sabatera al CPV Murla (Ulisses, Jose Ignacio, Pere i Iker) i es proclamen campions.

Murla superà a Orba a la final Juvenil. / FEDPIVAL

Autoritats

El lliurament va ser a càrrec de l’alcalde de Tibi, Jose Luis Candela; l’alcalde de la Vall de Laguar, Carles Mengual; l’alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza; el regidor d’Esports de Castell de Castells, Carles Ortolà; Marta García, regidora d’Esports de Tibi; Peyo Lloret, regidor d’Esports de la Vila Joiosa; Adrià Sala, regidor d’Esports de Murla; i Juanra Such, vicepresident de jocs a ratlles de la FPV.