El II Congrés Futur i Pilota s'ha celebrat este dimarts a la Universitat de València

El Saló d'Actes de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de València ha reunit el passat dimarts 2 de juliol al món de la pilota amb la celebració de la segona edició del Congrés: Pilota i Futur, una iniciativa de la Fundació per la Pilota i la direcció general d’Esport de la Generalitat Valenciana, amb la col·laboració de la Càtedra de la Pilota. Un total de 8 hores d’aprenentatge destinades per als actors i actrius que protagonitzaran la pilota dels pròxims anys. Unes ponències diferents del ritme diari que ens habitua a la vaqueta on s'ha buscat posar en comú les diferents inquietuds que envolten a la pilota valenciana, no només com a un esport, sinó com a eina vàlida per a transmetre valors i coneixements que estan intrínsecs en la societat valenciana, tenint com a nexe d’unió el nostre esport.

Així, mitjançant temes com la psicologia i la medicina esportiva, el tractament de la pilota a les aules l'anàlisi de les instal·lacions per a practicar pilota o de la seua presència als mitjans de comunicacions i xarxes socials, inclosa la possible introducció de la intel·ligència artificial en els trinquets, al voltant del centenar d'assistents han pogut extraure les seues conclusions, per tant, de fer una pilota millor de cara el futur.

Murua: intel·ligència artificial i pilota

La xarrada més allunyada de la pilota valenciana actual ha estat la realitzada per Juanma Murua, economista i consultor de l'empresa Ecosistema Activo. En este cas, Murua ha plantejat com podria introduir-se la intel·ligència artificial dins de la pilota amb diferents exemples que es troben a altres esports. Un tren que la pilota deu agafar a temps, per a no quedar-se descolgat de la resta d'esports, ja que la direcció de la societat va encaminada en eixe sentit digital.

La cita ha iniciat ben prompte amb una benvinguda per part de les veus organitzadores, Ferran Calabuig, director de la Càtedra de Pilota; Josep Maria Soriano, president de la Fundació per la Pilota; Luis Cervera, director general d'Esport de la Generalitat Valenciana; i Paco Alòs, director de Relacions Socials i Institucionals de Caixa Popular, entitat col·laboradora.

David Llopis, psicòleg esportiu, ha estat el primer a intervindre amb la seua ponència 'L'esport com a eina de desenvolupament personal'. En este sentit, Llopis ha centrat el seu discurs en la importància del benestar mental i les qualitats personals per tal de potenciar les habilitats i la competitivitat.

Una vegada impartida la ponència sobre psicologia esportiva, el congrés ha derivat cap a les instal·lacions de la pilota, concretament a una taula redona sobre el Pla Director de Trinquets. Un espai compartit entre José Manuel Espejo, arquitecte del Servei d'Infraestructures Esportives de la Generalitat Valenciana; Laura Mangraner, gestora d'innovació en l'àrea d'esports de l'Institut de Biomecànica de València (IBV), Roberto Santatecla, arquitecte especialitzat en la construcció de trinquets i recintes pilotaris; i Mari Ángeles Vidal, gerent de la Fundació Esportiva Municipal de València.

Buil, medicina esportiva

El torn de la medicina esportiva ha arribat a càrrec del doctor Miguel Buil, metge i traumatòleg de l'esport. Una visió diferent, ja que Buil ha explicat dues qüestions, la freqüència de les lesions i el dubte que es genera amb eixes lesions una vegada conclosa la seua carrera esportiva.

La taula corresponent a la pilota dins dels mitjans de comunicació ha mostrat dues cares. La pública amb Ricard Cobo, subdirector d'esport d'À Punt Mèdia; i la privada amb Moisés Rodríguez, periodista de Las Provincias, i Aureli López, periodista de la 107.7 i col·laborador de Levante TV. Per la seua part, Cobo ha demanat l'ajuda del món de la pilota per a millorar el producte i fer-lo més atractiu a través d'un mitjà de comunicació bolcat en este objectiu. Una visió semblant per a Rodríguez, ja que ha conclòs en la creació de relats desvinculats del dia a dia per arribar al públic digital, mentre que Aureli López ha transmés una versió més romàntica de la pilota a través d'una explicació de la seua trajectòria vinculada al nostre esport.

El II Congrés: Pilota i Futur ha continuat a la vesprada amb una taula redona on s'han compartit experiències per a introduir la pilota a les aules i ha encarat la recta final amb un taller de xarxes socials destinada als docents d'Educació Física, així com diferents comunicacions paral·leles complement així la formació en el dia de hui en el congrés.

En definitiva, una iniciativa necessària per a obrir una finestra a la reflexió del món pilotari de cara al qual s'acosta els pròxims anys i com afrontar-ho, per tal que continue bategant amb força i salut.