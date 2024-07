Diego, Hilari i Carlos s’emporten una ajustada final de la Copa Diputació de Castelló

El trinquet de Borriana va acollir la final de la Copa Diputació de Castelló d’escala i corda, títol que es varen emportar al remat Diego, Hilari i Carlos contra Salva Palau, Álvaro Gimeno i Bueno en véncer-los per la mínima (60-55). La partida va començar un poc freda i es va anar escalfant amb el pas dels jocs fins arribar a un tram final ple d’emoció i incertesa, en què varen ser decisius detalls com la fiabilitat del trio ahir de roig. O dit d’altra forma, les errades pròpies varen condemnar en bona mesura les aspiracions de l’equip blau després de més d’una hora i mitja de pilotades.

Els finalistes posen abans de la partida amb els alumnes de l'escola de pilota local. / FEDPIVAL

Es tancava així una competició que, durant les últimes dos setmanes, ha animat especialment els recintes de les comarques del nord de la Comunitat Valenciana, amb partides del màxim nivell d’escala i corda i raspall femení, per primera vegada junts baix el paraigües de la Diputació de Castelló I l’organització de la Federació de Pilota Valenciana. Victoria I Marina, que es proclamaren campiones de raspall el dissabte a Castelló de la Plana, i Diego, Hilari i Carlos, en escala i corda, escriuen els seus noms en el quadre d’honor d’un torneig que creix i s’afiança amb el nou sistema de competicions conjuntes masculina i femenina.

Diego colpeja una pilota durant la final. / FEDPIVAL

Diego progressa

Després de l’eliminació contra pronòsitc en octaus de final del passat Individual, Diego d’Onda, un dels joves valors més prometedors del trinquet amb tan sols 20 anys aconseguia una victòria balsàmica que el consolida entre les grans realitats en la posició d’escaleter. Òbviament, Diego no haguera sumat el títol sense l’ajuda del seu trio, completat per Hilari de Beniparrell, incisiu en atac i sòlid en defensa, i Carlos del Genovés, un valor segur a la punta i des de la pedra. De fet, alguns dels moments més brillants de la final foren els intercanvis entre Hilari i Álvaro Gimeno, dos mitgers que també estan en ascens dins de l’escalafó professional, tot i les dificultats que varen patir ahir, especialment, els mitgers, per culpa d’unes inoportunes goteres al recinte de Borriana.

Hilari coLpeja la pilota des de la part del dau. / FEDPIVAL

Álvaro Gimeno juga una pilota buscant la corda. / FEDPIVAL

La partida va començar i acabar igualada, amb una distància màxima de dos o tres jocs entre els equips aspirants i intercanvis de parcials segons el moment, tant des del dau com des del rest. Així fins a l’iguals a 50, moment en què, fins i tot, Diego tenia en contra les travesses. Però alguns errors de càlcul de Salva Palau en el rebot, units a la regularitat en l’encert de l’equip ahir de roig, acabaren decantant la balança i el títol.

L'equip roig, al rest del trinquet de Borriana. / FEDPIVAL

Autoritas

Varen entregar els trofeus als campions i subcampions de la Copa Diputació de Castelló l’alcalde de Borriana, Jorge Monferrer, i el regidor d’Esports, Fran Capdevila, a més del vicepresident d’Escala i corda i adjunt a la presidència de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López; el vicepresident de clubs i escoles de la província de Castelló, Ximo Manzano, i el coordinador de pilota valenciana de la Generalitat i expilotari, Tino Bendicho.