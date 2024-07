Victoria i Marina s'emporten la Copa Diputació de Castelló

El trinquet municipal de Castelló va acollir este dissabte la partida pel tercer i quart lloc i la gran final de raspall femení de la Copa Diputació de Castelló. Ana i Anabel van aconseguir emportar-se'l bronze de la competició després de superar per 25-10 a Aina, Natàlia i Mireia. Mentres que el títol va ser per a Victoria i Marina que és van imposar a Aida i Myriam per 25-20 en una partida descomunal de les quatre jugadores i en la qual l'equip blau va evitar fins a tres pilotes de Val però no va poder impedir l'última.

Partida pel tercer i quart lloc

La primera partida se la van emportar Ana i Anabel amb molta fluïdesa en el joc i amb un resultat de 25-10 que va fer justícia al que va ocórrer en el trinquet. La parella va arrancar molt millor el primer tram portant el marcador al 15-0. La resposta del trio va arribar tard i van començar a retallar distàncies per mitjà de Miriam i Natalia. El duo no va voler permetre que ocorreguera el mateix que en semifinals i va pujar una marxa per a assegurar-se la medalla de bronze.

Gran final de raspall femení

La gran final de raspall femení de la Copa Diputació de Castelló va tindre absolutament de tot i va ser tot un homenatge a la pilota. Victoria, Marina, Aida i Myriam, les quatre van estar a un nivell altíssim per a aguantar les dos hores d'exigència física i mental que necessitava la partida. L'avantatge del dau no va suposar un factor diferencial en els primers jocs. Tots dos equips van trencar el servici amb intercanvis de colps infinits que feien presagiar una partida molt llarga.

Amb el 15 iguals, Victoria i Marina asseguraven el servici per primera vegada en la partida i marcaven distàncies. Però l'equip blau no anava a baixar els braços i va continuar lluitant per a igualar el marcador. Amb l'últim joc decisiu qualsevol dels dos equips va poder alçar-se amb el títol. Quan el cansament físic podia aparéixer després de tant d'esforç, els punts continuaven durant dos, tres i fins a quatre minuts d'intercanvis entre quatre autèntiques campiones. L'equip roig va tindre tres pilotes de Val amb Victoria al dau i ni encara així aconseguien tancar.

El sacrifici d'Aida i Myriam que van estar en la seua millor versió aconseguia igualar l'eliminatòria sempre. Marina movent a un costat i a un altre als seus rivals des de la part més avançada, i Victoria alçant el braç per a salvar una pilota impossible. Brillant partida la que van oferir les quatre i en la qual l'equip roig es va alçar amb el títol que van entregar el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines i el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho.