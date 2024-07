Presentat el Trofeu Mancomunitat La Costera -Canal de raspall professional

L'acte ha tingut lloc al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura de Moixent, amb la presència del president de la Mancomunitat de la Costera-la Canal, José Luis Gijón; l’alcalde de Moixent, Guillermo Jorques; l’alcaldessa de la Llosa de Ranes, Salvi Pardo; l’alcalde de Canals, Nacho Mira; l’alcalde del Genovés, Pablo Vilar; i la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de Raspall i Rendiment, Susana Serrano, a més del pilotari del Genovés, Tonet IV i la pilotària local de Moixent, Aida.

Declaracions

"Este esport, ja consolidat al nostre territori i de llarga tradició que es transmet de generació en generació, el posem hui en valor amb este Trofeu", ha destacat el president de la Mancomunitat La Costera-Canal, José Luis Gijón, qui ha indicat que "des de la nostra entitat fomentarem estos esdeveniments per mantindre viva la nostra cultura i tradicions, i esperem que esta siga la primera de moltes edicions futures”.

L'acte ha tingut lloc al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura de Moixent. / FEDPIVAL

Per la seua part, Susana Serrano ha subratllat que “per primera vegada aquest Trofeu Mancomunitat de La Costera - Canal s'organitza de manera conjunta tant en el seu vessant masculí com femení”, i ha remarcat l’objectiu de “potenciar i visibilitzar la pilota valenciana, tant en els pobles on es juga com en tota la comarca".

Intervencions de les autoritats. / FEDPIVAL

Calendari

La competició arrancarà l'1 de setembre, amb la primera semifinal masculina al Genovés. El dia 3 hi haurà una doble cita a Moixent, amb les dos semifinals femenines. El dia 4 de setembre el trinquet de Canals acollirà la segona semifinal masculina. El diumenge 8 es jugaran al trinquet de la Llosa de Ranes les grans finals d'aquest Trofeu Mancomunitat de Municipis de La Costera - Canal, els equips del qual es donaran a conéixer pròximament.