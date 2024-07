Salelles, Murcianet i Bossio guanyen el IX Trofeu Bollo

El Trofeu Bollo va conéixer este dijous 11 de juliol als campions d'esta novena edició del campionat. El trio de Salelles II, Murcianet i Bossio es va imposar per 25-15 a la parella composta per Tonet IV i Marrahí en el trinquet de Castelló de Rugat. Un escenari que va estar pràcticament ple per a viure una tibant final en la qual els blaus van aconseguir trencar el dau en el millor moment per a encarar la final.

Trinquet Castelló de Rugat. / FEDPIVAL

La partida

Salelles II feia el primer punt de la partida des del dau. Els seus precisos i contundents servicis van ser decisius en diversos moments de la partida. El primer joc ja va ser un avançament del disputada que anava a estar la final. Tonet i Marrahí defenien pegats a la resta des del sòl i alçant la pilota en reiterades ocasions. No obstant això, els blaus semblaven tindre la situació controlada. En el segon joc la parella el va tindre molt més complicat per a guanyar el servici. El trio també es defenia amb solvència i va arribar a tindre Val per a trencar la partida. Tonet IV i Marrahí començaven a despertar i aconseguien remuntar per a assegurar-se el joc.

Bossio, Murcianet i Salelles II guanyen el IX Trofeu Bollo. / FEDPIVAL

Mateixa situació es repetia per a arribar al 10 iguals, amb els blaus molt més efectius a pesar que Tonet es refeia una vegada i una altra des del sòl per a retornar els colps. El trio guanyava el seu joc i tornava a tindre Val sense aprofitar amb Marrahí al dau. Era el torn novament de Salelles II des del servici. Murcianet seguia sense trobar-se i Bossio s'encarregava de pujar-li l'ànim per a ficar-lo en partida. El mitger va començar a fer el que millor sap i la seua progressió va ser de menys a més per a aconseguir trencar el servici i posar el marcador al 10-20.

Marrahí i Tonet IV. / FEDPIVAL

Amb diverses pilotes de Val per al trio, una desafortunada jugada acabava amb la pilota colpejant en Bossio, que eixia coixejant i parant la partida. Al seu retorn, l'equip roig trencava el dau i es ficava en la final. Però el trio va contindre molt bé des de la resta amb pilotes a la galeria per a fer-se amb el títol per 15-25.