Els equips d’Ana i Murcianet passen a la final del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta

El trinquet de Castelló va celebrar este passat diumenge les semifinals del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta. La primera partida, corresponent a raspall femení, va acabar amb la victòria d'Ana i Júlia per 25-05 davant el trio de Clara, Natalia i Joana. Mentres que en la semifinal masculina el passe a la final va ser per a la parella de Vercher i Murcianet, que es van sobreposar a Ian, Seve i Momparler per 25-15.

Raspall femení

L'inici d'este campionat va ser molt ràpid per a l'equip d'Ana i Júlia, que van estar molt millor que els seus rivals. La parella es tornava a retrobar després d'arribar a la final en la Lliga CaixaBank, encara que faltava Joana per a completar l'equip, qui precisament estava en el conjunt rival. En menys d'una hora, la parella es va emportar la semifinal davant Clara, Natalia i la mateixa Joana. El trio no va aconseguir entrar en dinàmica més enllà d'aconseguir un joc des del dau i no van poder fer front a les que arribaven com a favorites per a este campionat.

L'inici d'este campionat va ser molt ràpid per a l'equip d'Ana i Júlia, que van estar molt millor que els seus rivals. / FEDPIVAL

Raspall masculí

En la partida de raspall masculí, l'equip de Ian, Seve i Momparleres va avançar des del dau per a aconseguir el primer joc i també per a trencar el servici dels seus rivals. Un bon començament que els va posar 0-10 amb tot a favor des de l'arrancada de la partida. Vercher i Murcianet van tardar a respondre però van arribar a temps per a donar-li la volta al marcador. Van igualar a 10 i van aconseguir posar el 20-15 amb l'avantatge de jugar-se l'últim joc des del dau i tancar el seu passe a la final.

Ian. / FEDPIVAL

Les següents semifinals seran el pròxim 16 de juliol en el trinquet d'Alzira amb la partida d'Erika i Myriam contra Aida i Anabel, a les 18 hores. I posteriorment s'enfrontaran Moltó i Tonet IV contra Iván, Lorja i Marc.

Vercher i Murcianet. / FEDPIVAL

Lesions de Victoria i Aina

L'heptacampeona de l'Individual no ha pogut participar en el Trofeu de la Mancomunitat de la Ribera Alta a causa d'unes molèsties que arrossega en el muscle dret. Victoria s'ha vist obligat a parar i posar-se en mans dels professionals per a fer una ràpida recuperació. Estos dies passarà les proves que li queden per a buscar el millor tractament.

Victoria s'ha vist obligat a parar i posar-se en mans dels professionals per a fer una ràpida recuperació. / FEDPIVAL

Aina Cuadrat anava a ser qui substituïra durant esta competició a Victoria, però va patir una lesió el dissabte en la final d'El Corte Inglés de Galotxa. Una sobrextensió de lligament del tibial posterior i no podrà recolzar el peu en 72 hores. La jugadora ja està en mans dels professionals per recuperar-se'l més prompte possible.

De la Vega i Pere Roc debuten amb autoritat a l'Open de Frontó

El debut de De la Vega i Saúl al Frontó José Ventura d'Almussafes no va poder ser més brillant. L'equip del cinc vegades campió de l'Open de Frontó va dominar de principi a fi davant Julio Palau i Adrián, deixant un resultat de 41-24. “Vinc a este campionat a gaudir del frontó i a tractar de guanyar-lo. És un trofeu que m'encanta, estem tot l'any jugant a escala i corda i arriba l'estiu i me'l passe molt bé eixint de la rutina”, assenyalava De la Vega.

Era la primera vegada que jugava al costat de Saúl, qui es va adaptar bé a estar més avançat. “Estic acostumat a jugar al rest i m'ha costat adaptar-me sobretot al principi. Però jugar amb Lluis és una cosa increïble, m'ha anat donant indicacions i on havia de col·locar-me, m'ha ajudat i seguint els seus passos aconseguim la victòria”, explicava Saúl.

De la Vega i Saúl. / FEDPIVAL

En el grup B, Pere Roc II també va debutar guanyant al costat de Pasqual (Pobla de Vallbona) en el frontó d'Albal per 41-25. Una victòria davant Carlos ‘El Puma’ i Bueno (El Puig) que els classifica directament a la següent fase de semifinals. I és que l’equip del Puig ha sigut eliminat després de caure també en la primera jornada contra Diego i Alejandro.