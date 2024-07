Torrent i Montserrat coronen als campions del Trofeu El Corte Inglés de galotxa

La 49 edició del Trofeu El Corte Inglés de galotxa ha arribat a la seua fi amb la celebració de les finals al carrer de Montserrat i al trinquet de Torrent, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Torrent i també a la de l'Ajuntament de Montserrat per l'organització de les partides definitives.

Primera categoria

En Primera, els nous campions són Massamagrell (Xuano, Adrián Celda, Paco Castillo, Emilio Giner i Jorge Muedra), que va vèncer la final de trinquet davant el CPV Massalfassar (Xime, Rafa Margaix, Oscar López i Luis Gimeno) per 70-20, i Lanzadera Montserrat, que va revalidar títol en superar Kiwa Quart A (70-40) en la final de carrer.

Final 1ª trinquet: Massamagrell i Massalfassar. / FEDPIVAL

Setè títol per al club de Montserrat que amb l'equip format per Óscar, Carlos, Javier, Andreu i Rafa, que ja veu de prop el rècord de vuit entorxats que ostenta Sollana des dels anys 90. Semblava que cap conjunt podria repetir l'èxit que van tindre els de la Ribera entre el 86 i el 97, però Montserrat se situa a només un títol d'empatar-los.

El gran equip de Montserrat es va coronar en casa. / FEDPIVAL

Final 1ª: Lanzadera Montserrat A - Kiwa Quart A. / FEDPIVAL

El rival en la final, Kiwa Quart A, que jugava amb Javi Díez 'El Moro', Carlos Gil 'El Puma, Hèctor Rodríguez, Pepet, Sergi i Berbis, arribava a la seua tercera final consecutiva davant el mateix contrincant però amb la reaparició de Javi Díez 'El Moro', que va poder disputar el campionat després de diversos anys lesionat. Tot i això, no va canviar la sort dels altres anys i hauran d'esperar a la pròxima temporada per a intentar guanyar la copa de Primera per a Quart de les Valls.

Altres finals de carrer

Quant a les finals de carrer, en Segona categoria, l'Ovocity Marquesat B va guanyar el CPV Borbotó B per un ajustat 70 per 50. Els d'Alfarp se proclamen campions de la Segona categoria de carrer. En categoria femenina, el duel d'equips melianers es va saldar amb la victòria de Justo Ballester Meliana G per 70 per 50 davant NTD Meliana H.

Final 2ª: Borbotó B - Marquesat B. / FEDPIVAL

Final femenina: Meliana G - Meliana H. / FEDPIVAL

En Tercera, el duel fratricida entre equips de Faura se'l va emportar l'equip de Navagro Faura C, que va aconseguir la victòria davant el Beniauto Faura B per un tanteig de 70 per 35.

Final 3ª: Faura C - Faura D. / FEDPIVAL

En Quarta categoria, Albuixech va derrotar Faura D per 70 per 30. A més a més, en Juvenils, el CPV Massamagrell es va fer amb el títol davant l'equip local, Lanzadera Montserrat, per 50 per 30.

Final Quarta: Faura D - Albuixech D. / FEDPIVAL

Final Juvenils: Montserrat - Massamagrell. / FEDPIVAL

En Curtes A, el campió va ser l'equip Fontaneria Miguel Bueno Meliana C, que va triomfar per 70-45 davant l'equip veí, el CPV Meliana D. En Curtes B, l'equip local, el Lanzadera Montserrat, es va fer amb el segon títol del cap de setmana en desfer-se de l'Ajuntament de Beniparrell per 70 per 30.

Final de Curtes A: Meliana C - Meliana D. / FEDPIVAL

Final de Curtes B: Montserrat D - Beniparrell B. / FEDPIVAL

Finals de trinquet

Respecte a les finals de trinquet, en Segona, el CPV La Pobla de Vallbona es va emportar el títol a casa després de vèncer per un ajustat 60 per 70 a La Caseta Riba-roja B.

Final 2ª trinque:. Riba-roja B - Pobla Vallbona B. / FEDPIVAL

En Tercera, Lairabas Inversiones Faura E va superar 70 per 30 el Disid Alfara del Patriarca.

Final 3ª trinquet: Alfara del Patriarca - Faura E. / FEDPIVAL

Quant a Quarta A, el CPV Moncada va guanyar 70 per 45 el Caixa Popular Manises B, mentre que en Quarta B, el Gabriel Luna Massalfassar es va fer amb el triomf gràcies a la victòria 70 per 25 davant el CPV Moncada B.

Final 4ªA trinquet: Manises B - Moncada A. / FEDPIVAL

Final 4ªB trinquet: Massalfassar C - Moncada B. / FEDPIVAL

Autoritats

El lliurament de trofeus a Montserrat va ser a càrrec de Pau Pérez Rico, director de comunicació i relacions internacionals de El Corte Inglés, l'alcalde de Montserrat, Sergio Vilar; Juanba Camarelles, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana; Laura Sanjuán, regidora d'Esports de Montserrat; Ana Jiménez i Vicen Martínez, regidores de l'Ajuntament de Beniparrell, i Joan Amer, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Faura.

L'entrega de condecoracions i premis en Torrent la van lliurar Elvira López i Juanba Camarelles, vicepresidents de la Federació de Pilota Valencian; Higinio Yuste, alcalde de Massalfassar, i Natacha López, regidora d'esports de Massalfassar.