Victòria ‘in extremis’ de Pere Roc II i Pasqual a Canals

El frontó de Canals va acollir ahir l’última partida de la fase regular de l’Open de frontó Diputació de València, duel que es va decidir per un ajustat 41-39 a favor de Pere Roc II I Pasqual (La Pobla de Vallbona) contra Diego i Alejandro (Vinalesa). Ambdós equips estaven ja classificats i sols restava conéixer l’ordre d’accés a les semifinals. Pere Roc II passa com a líder després de subjectar l’espectacular remuntada de Diego, que anava 12 tantos per darrere en el tram final I quasi s’emporta la victòria.

Pere Roc II I Pasqual (La Pobla de Vallbona), a ‘semis’ de l’Open de frontó com a primers. / FEDPIVAL

La competició de frontó queda, per tant, a l’espera de la disputa de les semifinals, cites que tindran lloc dissabte, a Cheste, a les 19:30 hores, i diumenge, a Pedralba, a les 11:00 hores. La gran final es reserva per al diumenge de la setmana vinent, dia 28 de Juliol, al magnífic frontó d’El Puig de Santa Maria, a les 11:15 hores.

Amb el resultat d’ahir a Canals, queden definits els encreuaments de les semifinals. A Cheste s’enfrontaran Pere Roc II i Pasqual a Julio Palau i Adrián (Quart de Poblet), mentres que a Pedralba, els contendents seran Vinalesa (Diego i Alejandro) i Almussafes (De la Vega i Saúl).

Partides de festes

Intens cap de setmana en la pilota valenciana professional, amb destacades cites amb motiu de les festes majors i patronals a multitud de localitats. A Ontinyent, demà divendres tindrà lloc la partida de raspall Pro1 que forma part de la programació de les 24 hores d’Ontinyent, i que enfrontarà la figura local, Iván, i Bossio, contra Marrahí i Raúl. La cita començarà a la mitjanit (00h), després de diferents prèvies de xiquetes i xiquetes de l’escola del club de pilota local, a partir de les 22 hores.

Dissabte hi ha dos cites destacades d’escala i corda Pro1. A Torrent, a les 18.30 hores, Puchol II i Hilari s’enfrontaran a Marc i Tomàs II, en una partida que forma part de la programació festiva de la capital de l’Horta Sud, on s’han celebrat durant tota la setmana partides de la categoria de rendiment en les quals han pres part jugadors locals. I a Borriol, dins de la Setmana Cultural, hi ha cita també a l’alt a les 18.30 hores, amb Pablo i Salva contra Mario i Jesús.

D’altra banda, i dins de les Festes Fundacionals de Massamagrell, dissabte hi ha previstes dos partides de raspall al trinquet Tio Pena. A les 18 hores, cita de categoria Elit en la qual Àngela Abad, Mar Alfonso i Ariadna Zamorano tindran en la contra Laura Muñoz, Anna Ureña i Marta Muedra. Seguidament serà el torn de les primeres espases Pro1, amb Clara, Natàlia i Mireia Badia contra Erika, Isabel i Marina.

Per a diumenge també hi ha partida de festes a Tírig, en este cas, de frontó. Jugaran a les 19 hores Alejandro i Guillermo contra Pablo i Mario.