Punt i seguit per a les competicions de clubs

Les competicions autonòmiques de clubs per equips de la primera meitat de l'any de les principals modalitats ja coneixen a tots els seus campions. El 49é Trofeu El Corte Inglés de galotxa 2024 va celebrar el passat cap de setmana les seues finals, que s'uneixen a les ja disputades de frontó parelles, les lligues de raspall i escala i corda Trofeu Diputació de València i les lligues de llargues i palma Trofeu Diputació d'Alacant.

Galotxa

L'Autonòmic de galotxa, que es va tancar a Montserrat en la modalitat en carrer, va tornar a coronar com a campió a l'equip amfitrió. El club montserrater es va imposar per segon any consecutiu a Quart de les Valls i continua el seu exitós cicle en el qual, a més dels últims dos Autonòmics, va sumar l'Interpobles i la Copa Generalitat.

A més, Marquesat, Faura, Albuixech, Meliana i Massamagrell també aconseguiren alçar el títol en les diferents categories de la modalitat en carrer.

Pel que fa a trinquet, Massamagrell es va proclamar campió per primera vegada en superar a Massalfassar a la final celebrada al trinquet de Torrent. La Pobla de Vallbona, Faura, Moncada, Massalfassar.

El domini de Montserrat es va comprobar també a la Copa Hivern, on va monopolitzar la final de la categoría Vaqueta i, juntament amb Meliana, van copar el palmarés de la competició, que va tindre a Foios com a seu de les citades finals al mes de març.

Frontó

També durant el mes de juliol es celebraren al Puig les finals del 37 Autonòmic de Frontó Parelles. El club local va protagonitzar la final de la máxima categoría amb els seus dos equips, que el garantia continuar regnant a la modalitat per tercer any consecutiu.

El Puig, campió i subcampió de frontó parelles. / FEDPIVAL

Per la seua part, Almenara, Ontinyent, Borbotó, Castelló – Borriana, Tavernes Blanques, Meliana, Alfara del Patriarca, Ontinyent i Quart de Poblet també passaren a formar part del grup d'elegits que es va endur el triomf a les diferents categories.

Ratlles

El mes de juny es va tancar amb les finals de les lligues de llargues i palma, celebrades a Tibi. El CPV Benidorm va ser el gran protagonista dels dos caps de setmana gràcies als seus triomfs a les primeres categories de les dos modalitats, un èxit que no es donava des de feia 13 anys, precisament per part del club de Tibi.

Benidorm va fer doblet amb els títols de llargues i palma. / FEDPIVAL

Els benidormers, campions de palma l'any passat, van superar als tibers a la final d'enguany mentre que, a llargues, van ser botxins de Castell de Castells.

La Rectoria, La Vila Joiosa i Murla, en llargues, i novament La Rectoria i Xàbia, en palma, completaren la relació de campions de les principals competicions dels jocs a ratlles.

Raspall

A cavall entre els mesos de maig i juny es van disputar a Bicorp les finals de la 41a Lliga de raspall. Xeraco es va adjudicar la máxima categoría masculina cinc anys després, gràcies al seu triomf davant els amfitrions.

Xeraco s'imposà a Bicorp a la màxima categoria masculina de la Lliga de raspall. / FEDPIVAL

La Llosa de Ranes, Beniparrell, Oliva, Baix Girona, Castelloner i UPV també se'n anaren de Bicorp amb el títol a la butxaca.

Quant a la categoría femenina, Moixent es va adjudicar la victòria a Primera, en superar a La Vall d'Alcàntera-Càrcer. El Genovés, Bicorp, Alfara del Patriarca, Ontinyent i Carlet Volea assaboriren també el triomf a la resta de categories.

Moixent, campió, i La Vall, subcampió de Primera femenina de raspall. / FEDPIVAL

Escala i corda

La modalitat d'escala i corda va organizar les finals de la 26a Lliga Autonòmica a Manises durant el mes d'abril. El CPV Marquesat va emportar-se el títol de la máxima categoria després de superar l'equip de Xilxes a la gran final.

Marquesat guanyà a Xilxes la final de la Lliga d'escala i corda. / FEDPIVAL

Castelloner El Genovés, Quart de les Valls, Albuixech, Torrent, Xilxes, Massalfassar i Massamagrell van ser els altres campions de la competició.

Pròximes competicions

Entre agost i desembre se disputaran la 26 edició de la Copa de raspall masculí i femení, la primera edició de la Copa d’escala i corda, la 38 edició del Campionat Interpobles Gran Premi Edicom, la 35 edició de la Lliga de perxa i el 38 Campionat Individual de frontó.

La Copa parelles de raspall se celebrarà la 26 Copa tant en raspall masculí com en femení des del 7 de setembre fins el 14 de desembre. La primera Copa d’escala i corda Trofeu Generalitat Valenciana donarà començament també el 7 de setembre i finalitzarà el dia 8 de desembre.

En frontó, el 38 Campionat Individual de frontó s'estendrà des del 14 de setembre fins el 24 de novembre. En galotxa, se disputarà el 38 Campionat Interpobles Gran Premi Edicom en carrer i en trinquet del 7 de setembre al 15 de desembre.

Per últim, el campionat que més prompte començarà serà la 35 edició de la Lliga de perxa. Donarà el tret d’eixida el 24 d’agost i s’allargarà fins el 27 d’octubre.