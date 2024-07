Iván i Ana ixen victoriosos de la final de Càrcer

El Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta de raspall Pro1 es va tancar ahir amb les grans finals masculina i femenina, celebrades al trinquet de Càrcer. La intensa calor dels últims dies va condicionar el desenvolupament de les partides. Tot i això, els jugadors i les jugadores s’ho varen deixar tot en la canxa per a oferir dos grans espectacles finals.

Ana i Júlia s’imposaven en la primera partida del matí a AidaAnabel (25-10), mentres que Iván, LorjaMarc guanyaven després a Vercher i Murcianet en la final masculina (25-15). Es tancava així un torneig que ha animat els trinquets de la comarca al llarg de les últimes dues setmanes.

Ana i Júlia, després de guanyar la final. / FEDPIVAL

Ivan, Lorja i Marc celebren el títol. / FEDPIVAL

Raspall femení

En la final femenina, l’eixida en tromba d’Ana i Júlia va sorprendre AidaAnabel, incòmodes en el trinquet i amb el ritme imposat d’inici per la subcampiona individual de Beniparrell i la seua companya de Tavernes de la Valldigna. Un 15-0 a favor de les roges marcava la tendència de la partida que, malgrat tot, es va posar molt més emocionant en la segona meitat, amb la millora evident d’Aida i Anabel. Fruit d’eixa igualtat, la final va entrar en altra dimensió, amb opcions per a les dos parelles en cada joc.

Raspall femení. / FEDPIVAL

Júlia s'abraça amb familiars després de l'últim quinze. / FEDPIVAL

El públic assistent agraïa l’esforç de les quatre jugadores mentre pujava la temperatura a Càrcer, però eren finalment Ana i Júlia les que tancaven la victòria en un matí complicat per les condicions meteorològiques.

Varen entregar els trofeus a campiones i subcampiones la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler; l’alcalde de Càrcer, Tomàs Lloret, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i la vicepresidenta federativa de Promoció, Belén Puchal.

Raspall masculí

Seguidament es va disputar la final masculina, una partida que va resultar totalment dauera fins al 20-15 per a Iván, Lorja i Marc contra Vercher i Murcianet El trio havia guanyat la reballà, havia eixit al dau i pretenia trencar el primer joc des del rest per a sentenciar el títol. I li va costar. En concret, més de 21 minuts de joc i quatre vals al seu favor desperdiciats. A la cinquena ocasión, Ivan i els seus tancaven una final èpica pel joc, però també per les altes temperatures registrades a Càrcer.

Marc raspa una pilota a l'altura del 6. / FEDPIVAL

Els cinc pilotaris varen tindre els seus moments en una partida tremendament igualada, però va deixar molt bones sensacions, pel que significa de progressió en el seu joc després de la lesió en el braç dret, Ximo Vercher. Murcianet va estar incisiu, mentres que Iván va ser la base dels blaus, amb Marc letal en els quadres davanters i Lorja decisiu en les últimes pilotades de la final, les que valen un títol.

Open Diputació de València de frontó

D’altra banda, De la Vega i Saúl varen aconseguir també ahir, a Pedralba, la classificació per a la final de l’Open Diputació de València de frontó després de superar en una ajustada partida a Diego i Alejandro. El duel es va resoldre en el cara o creu de l’últim punt (41-40).

La parella guanyadora de la semifinal, que representa l’Ajuntament d’Almussafes, s’enfrontarà en la final del pròxim diumenge a Julio Palau i Adrián (Quart de Poblet). La semifinal de l’Open de Frontó que és va disputar este dissabte a Cheste va deixar la classificació de l’equip de Julio Palau i Adrián, que és van impossar a Pere Roc II i Pasqual amb superioritat (41-23). Els de blau es van anar en el marcador des del 10-21 inicial i van mantindre eixa àmplia distància durant tota la semifinal.

Adrian i Julio Palau passen a la final. / FEDPIVAL

La cita que decideix el títol es disputarà al frontó d’El Puig de Santa Maria, a les 11:15 hores, amb la retransmissió en directa d’À Punt.

Festa de pilota a Torrent i Borriol

Els trinquets es van omplir un dia més de partides de festes per a gaudir de la pilota. Al trinquet José María Verguer de Torrent es va celebrar l'enfrontament entre els equips de Puchol II i Hilari contra Marc i Tomàs II, on els de blau van dominar de principi a fi (60-25).

Partida Trofeu de Torrent. / FEDPIVAL

També es va realitzar una partida d'escala i corda a Borriol amb motiu de les seues festes de la Setmana Cultural. Pablo va jugar a casa acompanyat de Salva pero no pudieron conseguir la victoria contra Mario i Jesús. Sin embargo, ofrecieron una gran partida con un final de infarto en los últimos cuatro juegos (55-60).