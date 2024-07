«Hem despertat a la gent eixe cuquet de jugar a la pilota»

La sèrie conclou este dijous però es pot veure a la carta des del primer capítol a la web d’À Punt Mèdia. Sacha atén a SUPERDEPORTE només arribar a Bèlgica, on juga la lliga de clubs a llargues amb el Tourpes en primera divisió. «Estic ací vivint, jugant la lliga d’abril a setembre».

Què ha suposat l’emissió de la sèrie ‘Sacha a Nova York’?

Jo ja coneixia què era la pilota a Nova York però volia que la gent descobrira com es juga allà, que és un esport molt social, que el practica molta gent jove, i que forma part de la idiosincràsia de la ciutat. Després dels primers capítols, hi ha gent que m’ha enviat missatges que vol començar a jugar, i era un dels objectius, que es parlara de pilota. Hem despertat aquest cuquet de la gent de jugar a pilota.

Ara et coneixen i et paren més pel carrer?

Com que no estic a València no ho he vist, però la gent et coneix més després d’eixir per la tele. Però ho tinc molt normalitzat i trobe que la part que menys m’agrada és ser famós. M’agrada molt el que faig, tinc un propòsit molt clar, m’agradaria mostrar com es juga a pilota al món, com es viu, les diferents cultures, perquè el documental és més que pilota, mostrem cultura, gastronomia i forma de vida, i m’agradaria que arribara a més països. I la part de ser més famós, jo visc bé com visc, faig el que m’agrada i si després ser conegut és un peatge que has de pagar..., però no faig això amb aquesta intenció.

Fotograma de 'Sacha a Nova York' / À Punt

El One Wall és la modalitat més universal de la pilota?

Jo pense que la que més s’ha jugat a tota la història i que juga més gent és a frontó, jugar contra una paret. Després el One Wall té unes normes, però la base de la pilota és el joc directe contra una paret. Tot el món hem jugat amb una pilota contra una paret, al col·legi, al poble o on siga. També és descobrir i dir a la gent que per a jugar a pilota no necessites arreglar-te la mà o anar a una instal·lació específica. A qualsevol paret pots jugar o anar al frontó. Moltes tenen les canxes de One Wall pintades i no necessites arreglar-te la mà.

Dels quatre capítols, quin moment destacaries?

He vist el primer i el segon. Em quede, m’ho han dit molts, amb els vincles que tinc amb la gent d’allà, com parlen de mi, al final és com una família, i es veu com un xic d’Orba ha fet unes connexions i uns llaços molt especials a través de la pilota. I mostrar l’esperit de família de la pilota, que ens ajuntem per a jugar a pilota, i al revés d’ací és un esport de pràctica diària. La gent es junta a qualsevol part d’una ciutat amb més de 2.000 frontons. Era l’objectiu que volíem mostrar. I després la part competitiva de que sóc capaç d’enfrontar-me als millors jugadors de la ciutat dels gratacels. Pense que tenim molt a aprendre d’esta part social de crear espais públics per jugar a pilota, en parcs, en places, en llocs accessibles, i fer la pilota més un esport per a tots i totes. Una paret hui en dia pots fer-la en molts llocs i serveix per a moltes coses. A Nova York la tenista Naomi Osaka jugava en Queens amb la seua raqueta utilitzant pistes de pilota. Una paret és multiús, sempre fa paper perquè la pilota sempre torna, i quan estàs sol o amb un amic sempre està bé.

Com arribes a jugar a pilota i segon anar a Nova York?

Jo m’he criat en un poble molt menut de La Marina Alta, de 2000 habitants. Jugava a futbet i a pilota, al tenis i tocava el saxo. Però la pilota és el que més m’agradava. Amb 14 anys vaig comprar el primer vol sense dir-ho als meus pares per jugar a Holanda, vaig aconseguir patrocinadors. Ma mare no volia que anara. Vaig competir a Europa i vaig conèixer William Polanco, el meu mentor, i després de donar-li la vara, em va dir que anara allà, que podia quedar-me a casa de sa mare. Amb 17 anys vaig estar dos mesos i mig a Nova York i vaig descobrir com es jugava. Tots em guanyaven, però jo estava feliç perquè podia jugar tot el dia a pilota, descobrir la ciutat a través de les pistes, i estava com en el paradís, per a qualsevol persona que li agrada la pilota.

I després...?

La meva vida es resumeix en proposar-me reptes. Uns anys jugant a Nova York, ara la lliga belga, on era el primer valencià, i quasi el primer estranger, encara que hi ha holandesos. Jo estic ací vivint, he canviat la meva vida per afrontar aquest repte, intentar establir-me en la lliga belga i veure fins on sóc capaç d’arribar. Aquest any estic jugant en primera, ens hem classificat en la Grand Place de Brussel·les, aconseguint objectius que no esperava tan ràpidament.

Pots permetre viure de la pilota internacionalment. No hi ha molts que puguen fer-ho.

Jo em dedique per sort a allò que m’agrada, per sort perquè no hi ha molta gent que puga dir-ho. Jo sol, i arran de que vaig vindre, Diego d’Onda ho va intentar. No va eixir bé i s’ha tornat. I un basc, Lier, està en tercera, al mateix equip i sembla que va un poquet millor. És el meu objectiu, aconseguir obrir un poc l’esport i que altres jugadors puguen vindre.

I t’has plantejat tornar a jugar a la Comunitat Valenciana?

No, perquè no hi ha grans tornejos ni organitzen grans esdeveniments. Estan molt centrats en altres coses i de moment no tinc pensat tornar a jugar allí. Però mai se sap. Vaig un poc vivint del present i a veure què arriba. Potser un dia igual torne però de moment no.

Fotograma de 'Sacha a Nova York' / À Punt

Sí que vas jugar un Mundial a casa com el 2023, guanyant-lo, el màxim per a un pilotari.

Sí que el vaig jugar, i quan torne després al setembre faig alguna partida solta per a matar el cuquet, però no estic competint. El que m’agrada de Bèlgica és que després de setembre pots decidir què fer, i a València les temporades no paren de jugar tot l’any, no hi ha pretemporada ni res.

Quins records tens del Mundial?

Recorde que jugue amb companys que no jugues de normal, amb els millors jugadors de les modalitats, i això és molt bonic, i jugar a casa és especial, perquè moltes voltes no tens la família i amics. Ara sí que van uns dies a Bèlgica, però jugar a casa és un plus de motivació.

Com veus la salut de l’esport autòcton valencià? Amb el canvi al projecte global de pilota de la Federació en 2024 has pensat en tornar?

Si soc sincer, més enllà de les finals, pense que la salut de la pilota no està massa bé, perquè cada volta hi ha menys instal·lacions per a practicar o més instal·lacions abandonades. Al final, la salut de la pilota no es reflecteix en el món professional, perquè no hi ha una planificació concreta i comunicativa ben feta per arribar a nous públics. Pense que per al creixement de la pilota cal apostar per un model més social, instal·lacions més accessibles i que siguen menys costoses. Construir un trinquet està molt bé, però amb el cost que té i el que costa de mantenir no és viable. Caldria apostar per frontons, més accessibles, i fomentar que als pobles i a les ciutats es puga jugar a pilota a qualsevol instal·lació pública i que estiga en la boca de tots. Tu vas a València i no es parla de pilota, no tens instal·lacions per poder practicar-la. El més important és que un esport es practique per a que es cree un ecosistema al voltant de l’esport. Necessitem enganxar la gent. Escala i corda està molt bé, però no és accessible, només en preparar la mà, que la pilota és dura, és un handicap molt gran.

L’impuls des de les escoles, amb la pilota a l'escola, és millorable?

Està molt bé que hi haja un programa de pilota a l’escola, però això ha de veure’s en la transferència que té cap a escoles i clubs, i quan arriben a l’adolescència, de quina manera això ho mantenim. Necessitem que un grup de xavals de 17 anys vagen a jugar a pilota quan queden. Per a això, què hem de crear? Instal·lacions perquè puguen jugar. Hem de mantenir tots els xiquets que captem. Això m’ha passat molt, de gent dir-me, «què esport practiques?», «ah sí, em van donar un guant al col·legi», però d’ahí no passa. El canvi que hi ha hagut en certes coses és positiu, però trobe moltes coses a faltar, hi ha molt camí per fer i molta autocrítica.

Puchol II, Tonet IV o Victoria són els tres grans referents actuals, o hi ha més?

Ens fan falta referents que siguen tant esportivament com comunicativament, gent que transmeta la passió per la pilota, aquests valors, i necessitem gent mediàtica. Com en tots els esports, hi ha gent molt bona i menys bona, però necessitem crear figures. En el futbol i en altres esports es veu que un jugador no ha de ser el millor necessàriament per tindre la base de seguidors. Joaquín, per exemple, el club volia mantenir-lo per allò que transmetia, la base de fans que tenia. Hem d’entendre això i hem de comunicar i potenciar els jugadors des d’una altra faceta més personal. Xarxes socials i mitjans hui en dia han de contar històries. Del resultat per si sol, pocs esports poden sostenir-se. Els esports minoritaris hem de reinventar-nos i trobar noves maneres d’arribar a un públic més ampli. Necessites professionals que puguen fer-ho i eixir un poc de sempre el mateix ambient, les mateixes persones i el mateix resultat.

I ací tornem a la teua sèrie. Quina importància creus que té?

És important que es parle de pilota, i jo crec que la sèrie és molt important perquè ensenya la pilota des d’una altra perspectiva més enllà de la competició, i és important que tinguem pilota a la tele, que es parle d’ella i que descobrim que la pilota traspassa fronteres, és un esport nostre però també global. Veure com juguen fora, com ho viuen i, a més, es poden aprendre coses.

Fotograma de 'Sacha a Nova York' / À Punt

Creus que algun dia la pilota podrà ser esport olímpic, i quina modalitat proposaries per a això?

La pilota basca i la pilota a mà ja van ser exhibició. Pense que estem en el camí, fa falta treballar tots junts. La Federació Internacional de Pilota Basca és la millor posicionada, amb una modalitat similar a One Wall. Sembla que les dues federacions internacionals volen entendre’s i caminar juntes per arribar als jocs. Es parla que si la candidatura de 2036 a Mèxic arriba, hi haurà moltes possibilitats, perquè Mèxic és una potència a la pilota, molt potents en els Jocs Panamericans amb moltes medalles. Es pot aconseguir, els pilars estan ahí i per què no. Però per entrar als Jocs Olímpics hi ha molts factors que són difícils de controlar i depèn de la ciutat que acull, de què es practique allí l’esport, de la voluntat que hi ha...

