Mutxamel guanya la Copa Generalitat a perxa

El municipi de Relleu va acollir aquest cap de setmana la 19 edició de la Copa de Campions Generalitat Valenciana, amb la col·laboració de l'Ajuntament i el GRE Pilota Relleu. Mutxamel es va endur el trofeu de campió en la categoria Sènior davant Sella (10-3) mentre que Laguar va ser el guanyador de la Juvenil davant l’equip local, Relleu (8-2).

Jornada de dissabte

La competició, que se va disputar a la modalitat de perxa, va començar el dissabte amb la fase de grups que la composaven els clubs campions de les Supercopes de la seua modalitat habitual, però poc rodats en perxa com ara El Puig, Xilxes, Montserrat o Bicorp.

El carrer Major de Relleu es va omplir per presenciar la gran final de la Copa Generalitat. / FEDPIVAL

En la categoria Sènior, es van fer dos grups. Al grup A, Montserrat i El Puig van lluitar davant Sella per superar-lo en una modalitat on l’equip de la Marina Baixa és campió de la Supercopa del joc a ratlles i de la Lliga de llargues de l’any passat. El resultat va ser l’esperat, Sella va sumar dos victòries amb comoditat (8-1 davant El Puig i 8-2 contra Montserrat) i es va classificar per a la gran final de diumenge.

En l’altre grup, el B, Mutxamel va eixir victoriós davant Xilxes i Bicorp. Els de l’Alacantí, van poder sumar dos triomfs amb idèntic resultat davant Xilxes i Bicorp (8-2). D’aquesta manera, es van emportar el bitllet per a la final davant Sella.

Xilxes i Bicorp, dos clubs poc habituats a practicar els jocs a ratlles, durant el seu enfrontament de la primera fase. / FEDPIVAL

Quant a la categoria Juvenil, Laguar i Relleu van ser els finalistes. Dissabte van jugar els dos clubs davant Orba un triangular. Els dos primers s’enduien el pas a la final del diumenge a les 9:30 del matí. Els locals i els de la Marina Alta van superar Orba i es van plantar en la partida definitiva.

Finals del diumenge

Ja el diumenge, Mutxamel i Sella es van enfrontar al carrer Major de Relleu pel títol. Els sellards, que vestien de roig, van formar amb Dani, Jesús, Xime, Antonio i Marc, mentre que els mutxamelers van portar samarreta blava i estaven composats per Sergi, Pepe, Borja, Raúl i Héctor.

Mutxamel es va apuntar el seu primer títol de la Copa Generalitat. / FEDPIVAL

La final va ser una partida de poder a poder, molt disputada i amb gran importància dels feridors, que van marcar la partida. Borja, feridor de Mutxamel, no va deixar mai que els rests de Sella estigueren còmodes a la volea ni al bot i va ser determinant per al resultat final. A les postres, triomf amb marcador de 10-3 per a Mutxamel i primera Copa de Campions que ja està a les vitrines del club de l’Alacantí.

La final Juvenil, que obria el matinal de diumenge a Relleu, va ser molt emocionant per tindre a l’equip local, de blau, com a participant. Els relleuers van donar tot davant el seu públic, però Laguar es va imposar amb un joc més efectiu i amb major experiència (8-2).

Laguar es va adjudicar el triomf a la categoria Juvenil. / FEDPIVAL

Autoritats

El lliurament dels premis i condecoracions va ser a càrrec de Carles Mengual, alcalde de Laguar; Juanjo Pérez, regidor d’Esports de Relleu; Rafa Berenguer, alcalde, i José Ángel Pérez, regidor de l'Ajuntament de Mutxamel; José Vicente Llorca i David Mas, regidors de l'Ajuntament de Sella i Juanra Such, vicepresident de la FPV.

El pròxim any, la Copa de Campions complirà la vintena edició i se celebrarà a la modalitat de frontó parelles.