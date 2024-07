Primers classificats al Trofeu Vila l’Eliana

Este dimarts va arrancar el Trofeu Vila l'Eliana amb motiu de la setmana esportiva del municipi. Un campionat de raspall femení Pro1 i escala i corda Pro2 que s'estendrà fins a este diumenge 28 de juliol, data en la qual es jugaran les dos finals. L'equip d'Ana, Mireia i Àngela es va imposar per 25-15 al de Clara, Isabel i Marina. Mentres que Alejandro i Guillem Palau van fer lo propi en el seu semifinal per a guanyar a Pablo i Guillermo per 60-50.

Raspall femení

La semifinal de raspall femení va estar marcada per l'última hora. La composició dels equips va haver de modificar-se per la baixa de Myriam pràcticament el mateix dia en patir un lleuger tall a la mà esquerra. Això va provocar que Ana i Mireia comptaren amb la incorporació d'Ángela Abad com a capdavantera, i Isabel passara a l'equip de Clara i Marina.

Ana, Mireia i Ángela. / FEDPIVAL

L'equip roig va eixir molt millor que els seus rivals trencant-los el servici i ampliant el marcador a un contundent 15-0. Ana continua marcant el ritme en els seus equips i es fica a una final més després de guanyar fa tres dies el Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta. Esta vegada necessitarà de l'ajuda de Mireia i una Ángela debutant que va demostrar la seua valentia fent quinces sense contemplacions. “Jugar amb elles per a mi és un somni. Treball molt per a arribar al seu nivell i fer un quinze a les millors és un honor”, declarava la jove de Faura en la retransmissió de La Trinquetería.

Trofeu Vila l'Eliana de Raspall femení. / FEDÌVAL

El trio de les blaves va tardar a entrar en partida però va estar a punt de donar la sorpresa. Van aconseguir retallar distàncies fins al 15-10 i no van perdre la continuïtat arribant al 20-15. No obstant això, l'inici havia restat gran part de les opcions de Clara, Isabel i Marina.

Amb Ana al dau, l'equip roig aconseguia certificar el passe a la final. “Em trobe molt bé físicament i crec que es reflectix en els campionats el treball diari. Estic molt contenta d'este mig any, he arribat a moltes finals i ja no són les partides que guanye o perda, sinó les sensacions positives que tinc”, expressava la de Beniparrell.

Escala i corda

La segona semifinal d'escala i corda va ser per a l'equip d'Alejandro i Guillem Palau, amb Pau com feridor i protagonista en molts dels quinzes. Els blaus van dominar la part inicial amb un Alejandro que tornava a competir en un torneig després de la seua lesió. “És la primera partida després de mes i mig i necessitava agafar sensacions. No m'he trobat al principi molt a gust, m'he menjat algun rebot, però cal anar a poc a poc. Fins fa una setmana la molèstia encara era ací”, assenyalava el de Montserrat.

Alejando, Guillem Palau i Pau. / FEDPIVAL

L'equip de Pablo i Guillermo va anar retallant distàncies quan perdien 30-45 fins a aconseguir posar-se per davant. Van ser els seus millors moments, però l'equip blau va reaccionar a temps perquè no se li escapara el marcador, que finalment va acabar emportant-se per 60-50.

L'Eliana aposta per la pilota

L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, va ser present en les primeres semifinals d'este campionat i va indicar als companys de La Trinquetería la intenció de continuar recuperant la pilota valenciana en el municipi. “A nosaltres ens agradaria fer una aposta clara i ferma per la pilota. L'Eliana és un poble que històricament ha jugat a la pilota i hem de recuperar este esport que forma part de les nostres arrels”.

Les segones semifinals del Trofeu Vila l'Eliana es jugaran este dijous a partir de les 18:30 hores. L'eliminatòria de *raspall femení la conformaran Irene i Natalia contra Erika i Amparo. Una partida amb dos de les millors jugadores al dau i on la batalla també es jugarà en el dol de mitgeres.

A les 19:30 hores serà el torn per a l'escala i corda Pro2 amb Adrián II i Salva de Massamagrell d'una banda, Mario i Carlos per l'altre. Una partida en la qual coneixerem a l'últim equip que estarà en la final del diumenge.