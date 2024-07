Màlia rebrà el penúltim homenatge a Laguar

José Vicente Oliver Moll, més conegut a la pilota com Màlia de Laguar, ha sigut una de les banques referents dels últims 30 anys en la modalitat de llargues. Des que a principis d’any va anunciar que es retirava, als 50 anys, els homenatges li han plogut al carismàtic pilotari.

El penúltim que se li retrà serà a Campell, un dels quatre nuclis de població del municipi de la Vall de Laguar, durant aquest dissabte, 27 de juliol, a partir de les 17:30 hores. Serà la darrera vegada que veuen traure a Màlia al municipi que li ha vist coronar-se com a campió de la Lliga de Llargues quatre vegades junt al seu germà, Paco, i al pare del jugador professional, Hèctor de Laguar, Nadalet, en 1993, 1994, 1995 i 2000.

Màlia, acompanyat de Rovellet i Genovés, llegendes del nostre esport. / FEDPIVAL

Trajectòria

Durant la seua amplíssima trajectòria, el carismàtic Màlia també va ser una peça fonamental en la Selecció Valenciana, amb la qual va guanyar els campionats del món de València 2000, Argentina 2002 i Itàlia 2004, així com els Europeus de França 2003 i Bèlgica 2007.

Imatge de 2007, amb Màlia i Héctor de Laguar, dalt al centre. / FEDPIVAL

Partida homenatge

Aquest dissabte, Màlia gaudirà per penúltima vegada del calor de la seua gent i de la pilota. Jugarà la partida junt amb Pere Roc II, Hèctor de Laguar, Josep i Damià. A la contra tindrà a Gaizka, Santi de Finestrat, Tomàs II, Borja i Joan. Una partida memorable on l’històric rebrà un especial tribut, que recordarà tota la vida.

“Màlia va marcar una època en les llargues. Junt a Jan i Martines han format el ‘Big Three’ de les llargues en els anys noranta. Va ser una època molt bona on junt al seu germà i mon pare van guanyar 4 lligues de llargues i també van llançar el club de pilota. Ha marcat una època. Si hui penses en el traure, penses en Màlia”, assegura Hèctor de Laguar.

A més de deixar la seua petjada com a pilotari, també la deixa allà on va com a persona, per la seua bondat i el seu caràcter proper i afable. “Màlia és amic de tots, allà on va el volen. Sempre ha sigut un guanyador, però amb els valors de l’esport molt clars”, afegeix Hèctor.

Se retira un pilotari que jugarà la seua última partida el pròxim 17 d’agost al carrer de Benimaurell, la localitat on ha crescut com a persona i esportista, i la que li va fer el darrer homenatge posant-li una placa amb el seu nom per la seua contribució a la promoció i divulgació del nostre esport.

"Em sent molt halagat, es nota que la gent m'estima. Vaig començar molt jovenet, he jugat en un muntó de clubs i en la selección. He tingut una trajectòria molt bonica i de la pilota m'ho enduc tot, ha sigut la meua vida", va assenyalar el propi Màlia durant l'homenatge rebut per part de la Federació de Pilota Valenciana i la Diputació d'Alacant amb motiu de la presentació de les Lligues de Llargues i Palma 2024.