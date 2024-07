Les parelles d’Erika i Mario, a les finals de l’Eliana

La segona vesprada de partides al Trofeu Vila l’Eliana es va saldar amb victòria d’Erika i Amparo contra Irene i Natàlia en raspall Pro1 femení (25-10), i triomf de Mario i Carlos, amb Andreu a la pedra, davant Adrián II i Salva, i la ferida de Pau, per 60-40 en escala i corda. Per tant, els equips vencedors accedeixen a les finals, programades per a este diumenge, 28 de juliol, a partir de les 18:30 hores.

Mario, Carlos i el feridor, Andreu, després de la victòria a l'Eliana. / FEDPIVAL

En raspall, Erika i Amparo tindran en la contra diumenge a Ana, Mireia i Àngela, que varen superar en la primera semifinal Clara, Isabel i Marina (25-15). En escala i corda, que serà la segona partida de la vesprada, Mario i Carlos s’enfrontaran pel títol a Alejandro i Guillem Palau, que venceren en la primera semifinal a Pablo i Guillermo per 60-50.

El torneig ha recuperat la pràctica de la pilota professional a un trinquet que es mantenia en desús dins del circuit de les màximes categories de la pilota. Impulsat per l’Ajuntament de l’Eliana, la competició ha reunit les màximes figures del raspall femení i de la categoria Pro2 de l’escala i corda al llarg de l’última setmana.

Raspall femení

Ahir, en la segona entrega de les semifinals, Erika i Amparo varen ratllar al màxim nivell, cadascuna en la seua parcel·la. La de l’Alqueria d’Asnar, al rest, va traure amb potència i col·locació, un avantatge al qual se li trau molt de rendiment en un recinte menut com el de l’Eliana. La puntera esquerrana, per la seua banda, es va mostrar incisiva en atac i solidària en defensa per a ajudar a la seua companya.

Escala i corda

En la semifinal d’escala i corda, Mario i Carlos es varen despegar en la segona meitat de la partida, després de la igualada a 40, per a rematar la victòria en els quatre últims jocs i emportar-se la classificació per a la gran final. Adrián II i Salva varen mantindre la igualtat sols en els tres primers quarts del duel.

Carlos es prepara per a jugar per dalt. / JULIO CEBOLLA

Mario bota per a colpejar la pilota durant una partida. / JULIO CEBOLLA

Festes a Orba

Giner i Conillet encapçalaran la partida de festes a la modalitat de llargues programada per a hui, a les 18:00 hores, al carrer Major d’Orba. El campió individual d’escala i corda formarà en el bàndol roig, acompanyat d’algunes de les màximes figures de la disciplina, com són Cardona, Tomàs, Elies i Tarrosset. En el bàndol blau, acompanyaran a Conillet José Luis, Juan, Mario i Jordi.

Les partides de festes es multipliquen estos dies arreu de la geografia valenciana i demà dissabte, a les 18:30 hores, al trinquet d’Ondara i amb entrada gratuïta, jugaran altra cita especial Marc, Hilari i Guillem Palau contra Diego, Javi i Carlos. Abans, a les 17:00 hores, es jugaran les finals dels campionats de penyes de la localitat.

També demà dissabte, però a Campell, a la Vall de Laguar, hi ha previst l’homenatge al mític banca local Màlia. Serà a les 17:30 hores quan Gaizka, Santi, Tomàs, Borja i Joan s’enfronten al propi Màlia, Pere Roc II, Héctor, Josep i Damià.