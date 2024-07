El Puig decideix l’Open Diputació de València de frontó

L’espectacular frontó d’El Puig de Santa Maria acull este diumenge a les 11.15 hores la gran final de l’Open de frontó Diputació de València, la màxima competició per equips en la modalitat deles tres parets que, tradicionalment, ha mesclat les màximes figures de l’escala i corda amb els jugadors més destacats del campa amateur.

El cartell de la partida que decideix el títol enfronta la parella d’Almussafes, formada per Lluís de la Vega i l’ídol local d’El Puig, Saúl, davant Julio Palau i Adrian, representants de l’Ajuntament de Quart de Poblet. Mentres que De la Vega i Adrian són habituals d’este torneig, Saúl s’estrenava enguany i, per tant, xafa per primera vegada terreny de gran final, el mateix que Julio Palau, potser, la gran revelació de la competició.

El d’Alginet s’ha erigit en un dels grans atractius donat el seu bon rendiment en la disciplina de les tres parets, fruit del gran domini tècnic de la pilota que posseeix. El tàndem que ha format amb tot un especialista com Adrián ha funcionat a la perfecció i l’equip sols ha perdut una partida, precisament, la que els va enfrontar a l’equip d’Almussafes fa un parell de setmanes. Aquella cita es va celebrar al frontó de la localitat de la Ribera, d’on és De la Vega.

Este pilotari, cinc vegades campió d’esta competició, està considerat el número ú del frontó, precisament per esta acumulació de títols. De la Vega és pràcticament ambidextre i les pilotes dirigides a la paret esquerra no el posen en excessius problemes. A més, domina el rebot, una condició fonamental per a una canxa com la ‘bombonera’ d’El Puig. Altre actiu de l’equip és el bon acoblament al seu frontó de Saúl, un pilotari esquerrà que sempre ha de vigilar molt l’ample I la contracanxa.

De la Vega iSaúl / Fedpival

Tot està, per tant, servit per a viure el major espectacle del frontó en la jornada que baixa el teló de l’Open de frontó. De segur que el modern recinte que gestionen la Penya Pilotaris Amics del frontó presentarà l’ambient de les grans cites en una partida que serà oferida en directe a través d’À Punt.

Homenatge a Màlia

Les partides de festes tenen este dissabte a Campell, a la Vall de Laguar, una cita marcada en roig. Es tracta de l’homenatge a Màlia, el mític banca internacional i de la Lliga a llargues. Es disputarà una partida en què el propi homenatjat, acompanyat per Pere Roc II, Josep, Héctor i Damià, s’enfrontarà a Gaizka, Santi, Tomàs, Borja i Joan. La cita té previst el començament a les 17.30 hores.

D’altra banda, el trinquet d’Ondara obri també dissabte les seues portes a una cita també especial, amb la partida de festes en què Marc, Hilari i Guillem Palau s’enfrontaran a Diego, Javi i Carlos. L’entrada per a esta partida, promoguda per l’Ajuntament d’Ondara, serà gratuïta.