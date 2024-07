Vercher i Seve passen a la final de Xeraco

Seve va ser el factor desequilibrant en una gran estrena del Trofeu Xeraco, ahir, a la localitat de la Safor. La primera semifinal de la competició fou una partida tremendament igualada que es va decantar pel bon fer del de Castelló. Després de sumar tots els jocs del dau, la cita pareixia encaminada a caure del costat d’Iván i Brisca, en la posició teòricament bona en l’últim parcial.

Però Seve es va arromangar en l’últim parcial per a sumar-lo en blanc. L’aportació de Vercher va ser, també, decisiva. Però l’apoteosi final de Seve va destacar sobre un gran paper dels quatre contendents, un bon rendiment que encara té més mèrit si es té en compte l’alta tempratura a la qual es va disputar una partida de la màxima exigència.

Vercher i Seve, després de la victòria. / FEDPIVAL

Segona semifinal

Xeraco tornarà a obrir hui, dimarts, les seues portes, per a la disputa de la segona semifinal de la competició. Lluitaran per accedir a la gran final, programada per al pròxim dilluns, 5 d’agost, Salelles II i Murcianet davant un poderós trio conformat per Montaner, CanariIbiza. La partida començarà a les 18:30 hores, després de la prèvia de promoció en què David i Rafa tindran en la contra Diari i Momparler.

Ibiza es disposa a colpejar de 'carxot' durant una partida. / JULIO CEBOLLA

A un trinquet gran com Xeraco, Salelles i Murcianet s’hauran de multiplicar per l’espai per a fer front a la solidesa del joc de tres jugadors passadors de pilota i amb bona tècnica. Al rest es troba l’actual campió de la Lliga CaixaBank, Montaner, mentres que al mig se situa Canari, un dels punters més veterans, criat, a més, a Xeraco, igual que Ibiza, uns metres més avant. Ambdós tractaran de fer bo el seu coneixement al detall del comportament del trinquet de Xeraco.

Canari juga amb l'esquerra. / JULIO CEBOLLA

La parella, per la seua banda, intentarà traure-li partit a la poderosa treta de Carlos Salelles i l’explosivitat de Murcianet . Xeraco no li porta bons records al de Castelló, ja que va ser a este trinquet on es va lesionar i va perdre tota opció d’arribar a les semifinals de l’Individual, quan tenia al seu abast la victòria. El punter arriba al Trofeu Xeraco amb el regust agredolç de la seua derrota en la final de l’última competició curta, el Trofeu Mancomunitat de la Ribera, on també jugava en parella i contra trio. Aleshores l’acompanyava Vercher i a la contra varen estar Iván, Lorja i Marc.

Murcianet fa la treta durant una partida de l'Individual. / JULIO CEBOLLA

Festes a Benidoleig

D’altra banda, les partides de festes continuen a la zona de la Marina i arreu de la geografia valenciana, i esta vesprada li toca el torn a Benidoleig, on es disputarà a partir de les 17:00 hores, al Poliesportiu municipal, una interessant partida de llargues. Jugaran Paco, el professional d’escala I corda, Santi, Juan i Dani contra Canari, Hèctor de Laguar, altra primera figura del trinquet, Julio i Jandi. Al matí, a les 10:00 hores, hi ha programat un taller d’iniciació a la pilota valenciana al mateix Poliesportiu municipal de Benidoleig.