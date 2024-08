Faura i Llíria tanquen l'Individual Itegra de galotxa

La 13 edició del Campionat Individual de galotxa - Trofeu Itegra 2024 va arribar a la seua fi el passat cap de setmana. El trinquet de Llíria va acollir, amb la col·laboració de l'Ajuntament i el CPV Llíria, les finals de la modalitat de galotxa trinquet, on es van poder gaudir de cinc bones partides, de les que fan afició pel bon joc oferit pels pilotaris finalistes.

Finals de Trinquet a Llíria

El matí va oferir tres partides de moltíssim nivell. En Primera, Àlex, del CPV Xúquer de Sueca, es va acabar enduent una partida molt disputada davant Guillem, del CPV Alfara del Patriarca (65-70).

Amb iguals a 65, Guillem va tindre tres Val per tancar la remuntada, però es va quedar amb la mel als llavis perquè Àlex, empentat per la seua gent, va aconseguir donar-li la volta al joc i aprofitar l’oportunitat per guanyar amb el suport del seu públic, que no el va deixar soles en cap moment.

Quant a la final de Segona, Joan, del CPV Faura, va poder vèncer la final després de guanyar 70 per 65 a Xavi, també del CPV Alfara del Patriarca. La partida va ser dominada de la part del bot i la moneda va ser determinant per al joc final, després de l’iguals a 65 on Joan va passar a fer el bot.

2ª Trinquet: Joan de Faura s'emportà el títol contra Xavi d'Alfara. / FEDPIVAL

En Tercera, Raúl, del CPV Massalfassar, va derrotar també per 65-70 a Pedro, del CPV Manises. Partida que va obrir el matinal de galotxa a Llíria i que es va allargar quasi dos hores.

3ª Trinquet: Raúl CPV Massalfassar, guanyador contra Pedro CPV Manises. / FEDPIVAL

Ja de vesprada, es van celebrar les finals de Quarta categoria. En Quarta A, Xavi, del CPV Massalfassar, va superar per un marcador de 50-70 a Adrián, del CPV Crevillent. Respecte a Quarta B, Rubén, del CPV Moncada, va alçar l’últim títol de la jornada contra Vicent, del CPV Alzira per un tanteig de 70 per 55.

Cal destacar que el lliurament de trofeus va ser a càrrec de l’alcalde de Llíria, Joan Manuel Miquel; del regidor d’esports de Llíria, Nico Marco, i dels vicepresidents de la FPV, Pasqual Balaguer i Jesús Fontestad.

Finals de Carrer a Faura

La localitat de Faura va celebrar les finals de la modalitat en carrer, amb la col·laboració de l'Ajuntament i el CPV Faura.

En Segona, Eloy, del club local, va superar 70 per 40 a Pau, del CPV Marquesat. En Tercera, Carlos, del CPV Albalat dels Sorells es va endur el trofeu en vèncer 70 per 45 davant Àlex, del CPV Picanya.

2ª Carrer: Eloy de Faura guanyà a Pau del Marquesat. / FEDÌVAL

3ª Carrer: Carlos d'Albalat dels Sorells dominà a Álex de Picanya. / FEDPIVAL

En categoria Femenina, Mar Alfonso, del CPV Massalfassar va guanyar amb claredat a Meritxell, del CPV Marquesat (70-25), mentre que Pedro, del CPV Marquesat va guanyar a Dani, del CPV Nàquera (70-50) en la final de la categoria de Curtes.

Femenin: Mar CPV Massalfassar superà a Meritxell del Marquesat. / FEDPIVAL

El lliurament de premis va ser a càrrec de Nicolau Claramunt, alcalde d’Albalat dels Sorells; d’Iván Expósito, alcalde de Nàquera; del regidor de Joventut de Faura, Robert Beltrán; d’Anabella Furió, regidora de Benestar Social de Nàquera; de Raúl Moya, regidor de Festes i Esports d’Albalat dels Sorells; i de Juanba Camarelles, vicepresident de la FPV.