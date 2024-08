Onda corona als campions del 7 i Mig d'escala i corda

La 3ª edició del Campionat Individual d’escala i corda al 7 i mig - Gran Premi Aon 2024 va arribar a la seua fi el passat cap de setmana amb la celebració de les finals a Onda, amb el suport de l'Ajuntament i el CPV Onda.

En Segona i Tercera, les finals van concloure amb idèntic resultat, 45 per 60 blau. En el cas de Segona categoria, Josevi, del CPV Moncada, va guanyar davant Rubén, del CPV Massamagrell, mentre que en el de la de Tercera, Edu, del CPV Riba-roja, va superar Paco, del CPV Xilxes.

3ª: Edu de Riba roja alçà el títol davant Paco de Xilxes. / FEDPIVAL

Respecte a la categoria de Quarta A, Dani, del CPV Xúquer de Sueca es va endur el triomf davant Aitor del CPV Pelayo per un còmode 60 per 35. En Quarta B, Vicent, del CPV La Pobla de Vallbona, va vèncer amb contundència Carles, del CPV Guadassuar per 60-30.

4ª A: Dani CPV Xúquer Sueca va dominar a Aitor CPV Pelayo. / FEDPIVAL

4ª B: Vicent de la Pobla es va proclamar campió contra Carles de Guadassuar. / FEDPIVAL

Quant a Veterans, en la categoria de Veterans A, Natalio, del CPV Trinquet de Torrent, es va prendre la revenja de la final de l’Individual d’escala i corda davant Juanjo, del CPV La Valldigna, en vèncer-lo 30 per 60. En Veterans B, Pedro, del CPV Onda, va fer valdre la seua condició de local per alçar el títol davant José Luis, del CPV Borriol (60-25).

Veterans A: Natalio de Torrent guanyà a Juanjo de La Valldigna. / FEDPIVAL

Veterans B: Pedro d'Onda s'adjudicà la victòria davant José Luis de Borriol. / FEDPIVAL

Autoritats

El lliurament de trofeus va ser a càrrec de Jovi Iserte, regidor d’Esports d’Onda; Óscar Valero, tinent alcalde d’Onda; i Ximo Manzano i Pedro López, vicepresidents de la FPV.