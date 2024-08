La pilota disfruta del cap de setmana

La pilota continua la seua fulla de ruta en vacacions amb partides de festes per tots els racons de la Comunitat Valenciana. Genovés, Benissivà (Vall de Gallinera), Chera i Benagéber han sigut els municipis que han comptat amb partides professionals de festes durant este cap de setmana. Quatre partides que han servit per a gaudir de la pilota just abans de la gran final del Trofeu Xeraco 2024, que es juga este dilluns a les 18.30 hores amb Vercher i Seve desafiant a Salelles II i Murcianet.

Partida de festes a Benissivà / FEDPIVAL

Tonet IV i Salelles van obrir la prèvia del cap de setmana guanyant a Iván, Murcianet i Ricardet per 25-10. El campió va tornar a gaudir d’una nova victòria com a local en el seu trinquet, el mateix lloc en el qual va alçar fa escassos mesos el seu quint Individual. Mentres que el dissabte va ser moment d’eixir al carrer per a gaudir del raspall femení en Benissivà, Vall de Gallinera. L’equip blau d’Erika, Júlia i Isabel va saber adaptar-se millor a les particularitats que oferix l’asfalt i les parets per a imposar-se al trio d’Aina, Amparo i Noelia. Una partida entretinguda per als espectadors que van respondre omplint els carrers del municipi.

Erika, Isabel i Júlia guanyen a Benissivà / FEDPIVAL

El diumenge l’acció es traslladava als frontons municipals de Benagéber i Chera. En el primer escenari es va jugar la partida entre Carlos ‘Puma’ i Alejandro contra Julio Palau i Saúl. A escassos quilòmetres es disputava a Chera la partida entre Salva Palau i Adrián contra Diego i Pasqual, que després d’anar per davall durant tota la partida, van aconseguir igualar el marcador per primera vegada en la recta final. Amb el 32 iguals, Pasqual i Diego començaven a dominar amb major claredat per a acabar guanyant el Trofeu 2024 de Chera amb una gran actuació de Pasqual (41-28). L’esglai el donava Salva Palau, que a pocs punts d’acabar, es doblegava el peu i acabava la partida amb molèsties.