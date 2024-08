Vercher i Seve guanyen el Trofeu de Xeraco

El Trofeu de Xeraco 2024 va conèixer este dilluns 5 d’agost als campions d'esta nova edició del campionat. La parella composta per Vercher i Seve va guanyar 25-00 una final incontestable. Malgrat ser el mes d’agost, el public del municipi de la Safor va respondre amb un ambient espectacular i omplint els escales del trinquet per a viure esta final del Trofeu de Xeraco en la qual el de mitger de Castelló tornava a ser la figura.

La final començava amb l'equip roig patint des del dau. Vercher retornava amb comoditat en la resta i Seve aconseguia els quinces amb una certa facilitat en la gradería. Una arrancada de Val-Net al qual va respondre l'equip roig recuperant el quinze que els podia posar per davant. Però apareixia Seve una vegada més per a fer fàcil el difícil i sumar el primer joc que anava a determinar la resta de la final.

Vercher al Trofeu de Xeraco / FEDPIVAL

Amb Vercher al dau, els blaus van sumar el segon joc amb molt poca oposició dels seus rivals. Murcianet s'enfadava perquè veia que se li escapava la final i animava a Salelles per a ficar-se en partida abans que fora molt tard des del dau. I encara que ho intentaven, no aconseguien fer quinces al mateix ritme que els seus rivals. La final es posava amb tres jocs a baix i les opcions s'estaven esfumant.

Vercher i Seve al Trofeu de Xeraco / FEDPIVAL

Les últimes opcions passaven per sumar des de la resta amb Seve pressionant una vegada després d'una altra. Amb Murcianet i Salelles arraconats en el fons, s'aconseguien desfer dels intel·ligents colps del de Castelló. La pilota es quedava parada i tenien de nou Val per a fer el joc. Seve ho tornava a impedir encara que els rojos van tindre una segona oportunitat per a retallar distàncies després d'un error de Vercher. No obstant això, el de Piles es va recompondre en la següent jugada amb un gran punt per a impedir que es ficaren en la final i sumar el 20-0 que deixava absolutament abatuts als seus rivals.

Murcianet i Selelles / FEDPIVAL

Murcianet encoratjava a Salelles, que tornava al dau, per a fer “el de l'honra”. No obstant això, tampoc van poder sumar-ho. No va ser la vesprada de cap dels dos que es van veure sobrepassats per una actuació excel·lent de Seve, el jugador del torneig. “Ha sigut una final complicada, sembla que no, però ells comencen pegant i nosaltres estem molt bé aguantant. La diferència ha sigut que vam poder acabar els quinces i ells no”.

Seve al Trofeu de Xeraco / FEDPIVAL

El de Castelló va tornar a repetir una actuació similar a la de semifinals que li va permetre véncer a Iván i Brisca (25-20). Al seu costat, Vercher, va estar impecable també en les dos partides disputades, tant en el dau com en la resta. Tots dos han sabut entendre's per a emportar-se este trofeu d'estiu, en el qual la millor imatge ha sigut la resposta del públic omplint el trinquet.