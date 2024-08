Xeraco centra les mirades

El plat fort arriba este dilluns 5 d’agost amb la gran final del Trofeu de Xeraco 2024. A les 18.30 hores es decidiran els primers campions d’este mes, que eixiran dels equips compostos per Salelles II i Murcianet o Vercher i Seve. Però abans que isquen els finalistes es jugarà a les 17:00h la partida prèvia de raspall Pro2 entre Bonillo i Ibiza contra David i Marc.

Tots dos equips arriben després de superar a dos rivals molt complicats en semifinals. Salelles i Murcianet van superar al trio de Montaner, Canari i Ibiza amb molta solvència (25-10) i partixen amb un cert favoritisme en les travesses. Però no ho tindran res fàcil perquè Seve i Vercher arriben en un gran estat de forma com ja van demostrar en la semifinal davant Iván i Brisca (25-20). Una semifinal de màxima igualtat que es va decidir en el tram final després d’una gran actuació del de Castelló, que intentarà tractar de firmar una actuació similar per a fer-se amb el títol.