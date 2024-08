Ondara corona als nous guanyadors de l’Individual de pilota grossa

El minitrinquet d’Ondara va acollir el passat diumenge les finals del Campionat Autonòmic Individual de pilota grossa en les diferents categories. La segona edició d’aquest torneig deixa a José Ángel, Pedro, María i Jaime com a nous campions de la modalitat en recuperació.

Veterans

El matí de pilota va començar amb la final més disputada de la jornada. La categoria Veterans va oferir un bon espectacle de pilota grossa. Jan, del CPV Murla, i Jaime, del CPV Abdet, es van enfrontar en una final amb moltes alternatives i bon joc.

El primer coto es va decidir per detalls. Jaime, de blau, amb colps de palma que li traïen de les situacions complicades, va acabar posar el primer punt al seu marcador. Jan, competidor nat i històric de les llargues i de la Selecció Valenciana, no va donar la partida per perduda en cap moment.

El pare de l’actual campió de l’Individual d’escala i corda i número u de la modalitat, Giner, té la pilota a les venes i va extraure el seu millor joc per sumar el segon coto al seu favor. Jan buscava les parets i les pilotades llargues mentre que a Jaime ja no li funcionava tant adobar la pilota.

Amb un coto per a cada jugador, Jan anava llençat a pel segon, que li donaria la victòria final. Es va ficar amb 3 jocs per 1 davant un Jaime que titubejava. No obstant això, el pilotari de l’Abdet mai va deixar de creure i va fer una remuntada espectacular. Es va anotar els següents quatre jocs per a perplexitat de Jan i es va endur l’Individual en categoria de Veterans.

Moisés, del CPV Parcent, i José Ángel, del CPV Pinós, van disputar la final Sénior A / FEDPIVAL

Final femenina

A continuació, es va poder veure la final femenina entre María, del CPV Beniarbeig-El Verger, i Paula, del CPV Abdet. La partida es va decantar per a la pilotari de roig, María, que va estar més encertada que la seua rival. Paula cometia diferents errades no forçades mentre que María es mantenia ferm en el seu joc.

La jugadora del Verger, que succeeix a Inés del CPV Abdet com a campiona Individual, es va imposar amb claredat als dos cotos amb un parcial de 5 per cap en cadascun d’ells. Paula, que no va oferir un mal nivell de joc malgrat el resultat, s’ha de conformar amb el subcampionat.

Sènior A

Per últim, es va celebrar la categoria forta, la Sènior A, on es van veure les cares José Ángel, del CPV Pinós, i Moisés, del CPV Parcent. Va ser una final prou competida on José Ángel anava imposant a poc a poc el seu joc mentre que Moisés no acabava de mostrar regularitat.

Tot i que ho intentava el parcentí amb ganes i bones pilotades, no va poder evitar la derrota. Al remat, partida i títol per a un José Ángel que suma el seu segon campionat Individual de pilota grossa per un marcador de 2 cotos per cap.

Quant a la categoria Sènior B, Pedro, del CPV Parcent, va ser el campió sense haver de jugar per lesió de Pau, del CPV Parcent. D’aquesta manera, va ser el guanyador sense haver de disputar la final.

La calor va ser la nota predominant durant tot el matinal de pilota mentre que el bon joc dels i les finalistes i la bona afluència de públic va ser clau per a viure un gran espectacle de pilota grossa.

El lliurament de premis, obsequis i trofeus va córrer a càrrec de la vicepresidenta de les modalitat en recuperació de la FPV, Bea Gavilá, mentre que les finals van comptar també amb la presència del president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines. Quan van finalitzar les finals es va realitzar una trobada de germanor entre tots els assistents i finalistes al restaurant del mateix trinquet d’Ondara.

El Campionat Autonòmic Parelles de Pilota Grossa amplia les inscripcions

El pròxim 6 de setembre continuarà el VI Campionat Autonòmic de pilota grossa per parelles. Després de disputar la primera jornada de veterans el mateix dia de la presentació del torneig se continuarà rebent inscripcions durant aquesta setmana.

Obert el termini per a participar al VIII Campionat Autonòmic de Frare

La vuitena edició del Campionat Autonòmic de Frare se disputarà el 14 i el 15 de setembre a les localitats castellonenques de Xert i Torreblanca. Fins el pròxim 22 d’agost estaran obertes les inscripcions per a un torneig que comptarà amb primera, segona i tercera categoria a més de les de veterans, la mixta, la femenina i la recreativa.