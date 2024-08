“Necessitem empatia per avançar en la pilota”

Vicent Molines (Xaló, 1977) és un home de paraula. De la paraula ha fet una de les seues màximes del seu dia a dia. Va entrar al càrrec en novembre de 2022, després d’unes eleccions molt combatudes i amb un programa que complir baix del braç. Va agafar les rendes d’una Federació en creixement, que va assumir el món professional des de gener d’enguany. Un repte per a una entitat que mai havia albergat tota la pilota baix el mateix paraigües.

Quin balanç fa després de poc més d’any i mig al capdavant de la Federació?

El balanç és positiu perquè la transformació s'està realitzant de manera integral en tots els àmbits de la pilota valenciana. El ritme de treball és molt alt i no sempre es pot anar amb la rapidesa que es desitja.

En realitat, quan la Nova Junta Directiva arriba a la Federació, les competicions de les escoles i les de clubs ja estan en marxa. Per tant, en eixa temporada, donem continuïtat al que hi havia previst implementant xicotetes millores i canvis.

Això sí, ens posem a treballar sense parar, amb la col·laboració de diversos agents de tots els estaments perquè la temporada escolar 2023/2024 i la temporada de clubs 2024 siguen les primeres temporades respectivament on hi haja una implementació dels canvis.

En quede amb el compromís que hi ha per millorar, la motivació per participar i l'estima per la pilota a tots els nivells.

Quins han sigut els canvis més significatius que s’han produït?

S'estan produint molts canvis i de manera constant. Alguns són menys perceptibles, i altres que són importants.

En l'estament de jutges hem realitzat la primera formació (mai abans s'havia fet) i estem donant forma a un col·lectiu perquè tinga més veu; este setembre, dins dels actes del Dia de la Pilota tindrem la segona formació i el I Intercanvi d'experiències de Jutges i Jutgesses.

En l'estament de tècnics hem realitzat l'intercanvi d'experiències d'entrenadors a principis de juliol per analitzar la temporada i focalitzar les millores a la qualitat de les competicions. En 2025 està prevista una nova edició del curs d'entrenadors nivell-1,després d’alguns anys sense organitzar-lo.

Quant a les escoles i clubs, s'han fet reunions zonals/comarcals per fer-los partícips reals de la transformació, dialogant i escoltant per a sumar en la proposta final de calendari de competicions i actualització de reglaments.

Pel que respecta a les escoles de pilota valenciana, trobem un calendari anual on podem trobar la previsió de totes les competicions i fases finals. S'ha estructurat perquè les modalitats a treballar tinguen una progressió en la seua pràctica. Al mateix temps, s'han incorporat jutges i/o jutgesses en totes les fases de competició. I no ens podem oblidar de la creació del campionat escolar de llarga durada en qualsevol modalitat amb un mínim d'inscripció.

Tot amb l'objectiu de tindre un tracte igualitari entre les modalitats i potenciar en l'etapa de formació la multi modalitat, evitant l'especialització a edats primerenques i respectant les bases dels JECV.

En l’àmbit dels clubs, este any tenim el calendari anual definit per modalitat, on cada club coneix a l'inici d'any totes les competicions i la seua temporalització, de forma que es poden organitzar amb antelació per disfrutar del que més els agrada i conciliar la vida familiar, laboral i esportiva. També, per primera vegada a partir de les semifinals hi ha jutges neutrals (que no són del club local). I hem donat un nou format a la Copa Generalitat i a la Supercopa.

Sobre el nou programa de rendiment, actualment es divideix en 3 etapes, la inscripció la realitzen les escoles i els clubs (i no cap individu a nivell particular), on adquireixen un compromís amb l'escola/club de procedència per continuar defenent els seus colors. També, s’han incorporat nous tècnics i s’han fet canvis en la preparació dels jugadors i de les jugadores.

Des de 2024 la Federació ha assumit també el món professional, com s’ha afrontat aquest repte?

N’és evident que la Federació estava preparada per tal d’assumir eixe repte. Ha sigut una gran tasca perquè l’1 de gener començarem de zero i hem hagut de crear tota l’estructura de gestió esportiva, administrativa i comunicativa. La pilota no està preparada per a afrontar una bicefàlia de poder. A tots els esports, la federació de torn aglutina l’activat esportiva global i ací hem volgut fer el mateix. No estem preparats per a dividir forces, ni es positiu per al nostre esport fer-ho.

Vicent Molines en la presentació de l'Interpobles Edicom 2024 / FEDPIVAL

Amés, es la primera vegada en la història que els jugadors representen a un club, s’ha volgut posar en valor als clubs?

Sí, el sentit de pertinença als clubs és per a nosaltres molt important. Els clubs són el suport fonamental dels jugadors i jugadores i hem de donar-los eixa visibilitat.

Com veu la salut dels clubs de pilota valenciana?

Hi ha clubs que estan molt bé mentre que a altres clubs els hem d’animar a continuar fent-los fàcil l’accés a les modalitats més senzilles.

En rendiment, s’ha professionalitzat per poder extraure bona pedrera i escollir millor als o a les pilotaris que hi accedeixen?

Hem implementat un nou programa amb una nova perspectiva, tractant de professionalitzar-lo amb tres etapes. Els alumnes o les alumnes que arriben a les tres, poden passar al món professional, però com en tots els esports, hi ha gent que es pot quedar pel camí.

En el capítol internacional, com valora la consecució del Campionat d’Europa per part de la Selecció?

Cada vegada hi ha més igualtat entre els països i se lluita al màxim cada quinze. Tot i estar en un procés de canvi en el cos tècnic, els seleccionadors que van anar a l’Europeu de Freixo (Portugal) han respost de manera meravellosa i han guanyat el campionat d’Europa. Per tant, només puc valorar-ho amb molta satisfacció.

Vicent Molines en la presentació de l'Europeu amb Victòria i Pere Roc / FEDPIVAL

Quines millores es trobaran al món de la pilota a curt termini?

Algunes de les més rellevants seran la nova plataforma online, que arribarà en els pròxims mesos i que permetrà realitzar les gestions necessàries i les actes de partides de forma digital. També tindrem una major immediatesa amb resultats en directe. A més a més, volem afianar la irrupció de la pilota femenina i donar importància a la pilota inclusiva, i a la figura dels artesans. Hem d’afrontar el repte de la confecció de pilotes.

Quin futur veu vostè per a la pilota?

Considere que tenim un bon futur per davant. Això sí, moltes coses a millorar, però a poc a poc, anirem canviant tot allò que pot fer millor la pilota, sense perdre de vista les tradicions i les opinions de tots els estaments.

Aprofite l’ocasió, per agrair la bona acollida del nostre projecte i la predisposició de col·laboració per part de la gran massa social que formem part de la pilota valenciana.

Ja per últim, com creu que es pot fer una pilota al gust de tots i totes?

És difícil. Tenim una riquesa molt gran que és la diversitat de modalitats amb les que comptem, però tenim un repte encara més gran, i és el de mantenir eixa diversitat respectant totes les modalitats de pilota valenciana. Necessitem una bona dosi d’empatia entre totes les persones que formen part de la pilota.