Benicolet tanca les festes amb la ja tradicional partida a raspall femení

El municipi de Benicolet es va engalanar el passat diumenge per viure la rellevant partida de raspall femení per tancar les festes. Una partida que ja està agafant cert solatge i fama en Benicolet i entre els pobles de la contornà gràcies a les darreres edicions que s’han celebrat al mes d’agost, coincidint amb les festes patronals. Des del 2017 donant suport al raspall femení amb grans partides, de les que fan afició i com a colofó a la Setmana Cultural del municipi.

Un clàssic

El carrer d’Enmig, lloc habitual de les partides de pilota a la localitat, va ser l’escenari principal d’una partida de nivell professional que no va deixar indiferent a ningú dels presents. Els dos trios de raspall femení van oferir un bon nivell de joc per fer les delícies d’un poble que lluita per mantindré la tradició de la pilota viva. No en va, fa tres anys van reprendre l’escola a la localitat i hui per hui ja són 33 xiquets apuntats.

En la partida, que es va endur l’equip capitanejat per Irene, les roges van oferir un gran nivell de joc amb la soltesa de mà d’Irene, i les ajudes d’una sempre ben posicionada Júlia i de Mireia en la punta per tancar quinzes. Un trio que es va saber coordinar millor, fet que es va notar en el resultat final (40-15).

El factor determinant de la partida va ser Júlia, que amb la seua volea amb esquerra i unes raspades de nivell espectacular, va traure del carrer algunes pilotes claus per al resultat final. També Irene va contribuir amb bones tretes i un gran joc per dalt quan calia així com Mireia, que, tot i jugar de puntera, va aconseguir tindre protagonisme i va contribuir en la victòria final, de fet, va fer el quinze guanyador.

El carrer d'enmig / FEDPIVAL

En la contra, Aina, Amparo i Noelia no van poder compenetrar-se tant com les germanes Badía i Júlia. Tot i això, les de blau no van donar mai la partida per perduda i van continuar bregant fins l’últim quinze, com a bona partida de festes. Amparo va ser la jugadora blava més activa. Va tancar molts quinzes i va estar molt activa amb la seua esquerra. Aina, en canvi, no li va agafar el truc a la treta al carrer i això va marcar la partida. Al remat, victòria de les roges i el públic, que va omplir el carrer d’Enmig, content de posar la ‘cirereta’ a les festes amb la pilota femenina.

L' afició va respondre / FEDPIVAL

Els benicoletans i benicoletanes van respondre l’esforç omplint el carrer i animant de valent a les pilotaris que, malgrat la calor, també van saber gaudir dins de la partida i deixar-ho tot al carrer per oferir una joc a l’acord de les característiques d’aquest trofeu recreatiu.

Un partida de festes de raspall femení a Benicolet que cada any és coordinada pel Club de Pilota Valenciana de Benicolet. Una institució que ja compta amb més de vint anys d’història, que busca mantindré la flama viva del nostre esport autòcton a Benicolet i que cada vegada tinga més adeptes a la localitat de la Vall d’Albaida. Amb l’escola i les partides de nivell professional, de segur que la mantenen viva.

Bétera acull la partida de festes a galotxa

Hui a Bétera se celebra una vesprada de pilota amb un taller a partir de les 17.30h per als més menuts i una partida de galotxa a partir de les 18:30 hores entre els equips de Guillermo, Salva i Andreu i de Bueno, Jesús i Vicent Codina.

Obertes les inscripcions a l’Autonòmic de Frare

Continua obert el termini d’inscripcions per al VIII Campionat Autonòmic de Frare Trofeu Diputació de Castelló que es jugarà els dies 14 i 15 de setembre a les localitats de Torreblanca i Xert. Es podrà fer la inscripció fins el 22 d’agost.