Bicorp: passat, present i futur del raspall

Bicorp, l’escola de la localitat de la Canal de Navarrés és un referent en tota la Comunitat Valenciana, especialment en la modalitat de raspall. Ha comptat i compta amb jugadors i jugadores de renom en el joc per terra gràcies al suport dels seus entrenadors i de les institucions locals. Els pilars fonamentals de l'escola ens conten el seu funcionament.

Bicorp es raspall

Des de l’inici del municipi, amb el poliesportiu municipal, que conté el frontó i el trinquet, fins el carrer l’Església. De punta a punta del poble se respira raspall com en cap altra localitat. Allí tothom, de grans a menuts, coneix algun gran pilotari i els xiquets, s’apunten a pilota davant l’absència d’equips de futbol o bàsquet.

És l’única escola de la comarca i l’única localitat de la Canal de Navarrés amb trinquet. La figura de Pascual, actual entrenador de l’escola, exalcalde i fundador del CPV Bicorp cap a l’any 2003, ha sigut clau en aquest desenvolupament. La seua insistència i l’amor per la pilota ha fet que hui Bicorp siga un referent en la contornà.

Núria raspant a la final de 3a femenina de la Lliga Autonòmica de raspall / FEDPIVAL

“Ací abans se jugava a llargues i a galotxa, però jo això ja no ho vaig conèixer més que en fotos. Des dels anys 60 se juga a raspall. Històricament, hem tingut bones partides al carrer i grans fornades de jugadors com ara Salinero i Vicente Juan o, més tard, Plàcid i el fill de Vicente Juan, Armando, Mario, Mar...i les que venen per darrere”, assegura Pascual Gandía.

D’aquesta manera, Bicorp es va anar convertint en un referent de la pilota valenciana en la modalitat de raspall i, més encara, quan, amb Pascual com alcalde, van construir un trinquet i es va passar a jugar partides tant al carrer com al trinquet.

“Me’n vaig anar a Genovés a veure com es muntava un club i com feien per mantindre’l i desenvolupar-lo. Em vaig empapussar de tot i ara fa uns vint anys, vam formar el club de pilota i vam començar amb una trentena de xiquets. Hui per hui, tots els anys som uns vint o trenta i sobretot entrenem el raspall, encara que quan creixent, els ensenyem també al frontó, el one wall o posem la corda”, conta el fundador del club.

Després d’Armando de Bicorp, que va ser l’últim gran referent del segle XX, va aparèixer la figura de Mar. La mitgera professional va ajudar a donar un impuls al raspall en la zona i es va convertir en una de les millors jugadores actuals. Amb ella i Mario, fill de Pascual, com a figura en el raspall masculí, el municipi ha mantingut la passió pel raspall.

Els entrenadors principals de l’escola són Enrique Navalón, històric jugador de Bolbaite que ha participat en grans partides al carrer en l’època d’Armando, i Mario Gandia, que ara juga en Primera en raspall amb el seu club.

“Jo sóc mestre d’educació física i m’agrada transmetre els valors de l’esport i de la pilota als xiquets i xiquetes. Que puguen aprendre a jugar i també que es formen com a persones, que gaudisquen dins de la partida, però fora no hi ha rivalitats”, comenta Mario.

Nico i Borja jugant la final de la Lliga Autonòmica de raspall a Bicorp / FEDPIVAL

Tradició de carrer

En un municipi amb solatge en les partides al carrer, Bicorp no vol perdre la costum i continua organitzant moltes partides al carrer. En les festes sempre se celebren grandíssimes partides davant de l’església i, a més a més, és escenari habitual de finals de lliga com ara en l’edició d’enguany on els locals van perdre la final de Primera davant l’equip de Xeraco.

“Volem mantenir les partides al carrer i que tot el poble puga gaudir de la pilota. Som de les localitats que més tradició té de jugar al carrer i tots saben que quan venen ací a jugar, és difícil traure una victòria”, destaca el rest de l’equip de Bicorp i entrenador de l’escola.

Present i futur

El bon paper de l’escola durant aquest vint anys ha donat ja grans jugadors i jugadores com ara Mar i Mario, però també continua oferint fruits al bon treball. Nuria, Laia, Leire i Eva són pilotaris en edat formativa que ja venen xafant fort en el raspall i també en el one wall, on ja són una celebritat amb només 14 i 15 anys.

“Bicorp és el poble de la comarca que més tradició de raspall té i l’únic que té trinquet, frontó i carrer. Molts xiquets i xiquetes de les localitats veïnes venen ací a entrenar i tenim jugadores i jugadors amb molt de futur”, conta Susana Serrano, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de raspall i rendiment femení i jugadora del CPV Bicorp.

En definitiva, es tracta d’un poble de 660 habitant que compta amb 6 esportistes d’elit enguany, cinc provinents del món de la pilota, i que també s’ha convertit en Capital Cultural Valenciana de 2024. El present i el futur de la pilota i de la cultura és seu. S’ha convertit en Bicorp d’Interés Cultural.