Taller de pilota i gran partida de galotxa per les festes de Bétera

La pilota valenciana va ser la protagonista del dia d’ahir amb un taller matinal educatiu en l’esport autòcton i una partida a galotxa on han competit Guillermo, Salva i Andreu davant Bueno, Jesús i Vicent Codina, que ha fet les delícies del assistents a l’avinguda Constitució de la localitat del Camp de Túria.

Com ja ve sent habitual a les festes patronals de Bétera, aquest dimarts es va realitzar un taller de pilota valenciana per als més xicotets i xicotetes i es va celebrar una partida de galotxa al carrer amb jugadors professionals.

Bétera, amb la pilota

Fa més d’una vintena d’anys que el municipi es va quedar sense trinquet i, des d’aleshores, la pilota sempre s’ha tocat a Bétera de cara a les festes del municipi, conegudes com la Festa de les Alfàbegues o de la Mare de Déu d’Agost. Per eixe absència de trinquet, que volen recuperar, van muntar el Trofeu de Festes de Bétera, que ja coneix els guanyadors.

El matí va començar amb un bon grapat de xiquets que van aprendre a arreglar-se les mans, a fer guants i les normes bàsiques de la pilota per poder jugar unes partides recreatives entre els més menuts abans del plat fort de vesprada.

Entrega de premis a l'equip guanyador / FEDPIVAL

La partida

S’enfrontaven Bueno, Jesús i Vicent Codina (feridor), de roig, contra Guillermo, Salva i Andreu (feridor), de blau. Una partida poc habitual de veure amb els pilotaris professionals jugant a galotxa i a dos mitgers com són Guillermo i Bueno, jugant al rest com a galotxers.

No en va, tant Bueno com Guillermo són dos dels pilotaris amb més força de la Selecció Valenciana, com bé va demostrar el de El Puig amb la consecució del recent campionat d’Europa de Joc Internacional. I ho van poder plasmar també este dimarts a la capital de les alfàbegues.

Els jugadors locals, Andreu i Vicent amb l'alcaldessa, Elia Verdevio. / FEDPIVAL

L’Avinguda Constitució de Bétera va ser l’ample escenari de la partida amb un públic entregat. Els jugadors locals, Vicent Codina i Andreu fent de ‘cicerones’ dels pilotaris professionals, que ja han viscut mil batalles en escenaris ben diferents i, per tant, s’adapten a tot.

L’amplària del carrer no va ser un problema per a Bueno ni molt menys per a Guillermo, que van sorprendre el públic amb pilotades de grandíssim nivell, de moltíssima força i que recorrien molts metres. “Oooh”, exclamaven les Obreres i els Portadors junt a la resta de veïns i veïnes de Bétera, que van omplir el carrer de joc.

Andreu, Guillermo, Salva, Pedro, Bueno, Jesús i Vicent Codina, d'esquerra a dreta. / FEDPIVAL

La partida començava amb dos jocs d’avantatge per als blaus, que amb Andreu ferint i amb Guillermo ‘emblanquinant’ la pilota al fons de l’Avinguda Constitució, sumaven els jocs. Tot i això Bueno se es volia quedar arrere i ben acompanyat al mig amb Jesús i a traure amb el jugador local Vicent Codina, van acabar empatant.

Aquesta va ser la tònica habitual, amb jocs molt competits i amb grans punts, que va fer gaudir el públic assistent. Al remat, partida molt igualada amb uns blaus que sempre portaven la iniciativa al marcador i que van acabar imposant-se per un ajustat 40 per 35.

El lliurament de premis i reconeixements del Trofeu de Festes va ser a càrrec de l’alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, del regidor de Festes de la localitat del Camp de Túria, José Vicente Martí, i de les Obreres de les festes patronals.

La edil de Bétera, Elia Verdevío, reconeixia durant la partida que l’objectiu del municipi és el de “recuperar el trinquet en aquesta legislatura i poder tornar a viure partides professionals com ocorria ací abans que tancaren el trinquet”. Tan de bo tinga raó i a Bétera torne a rodar i molt la pilota.