Godelleta ha celebrat la 57 edició del Trofeu Moscatel

La 57 edició del Trofeu Moscatell de galotxa s’ha celebrat un any més al trinquet Municipal ‘José Soldado’. El Club Societat Pilotari de Godelleta ha organitzat junt a l’ajuntament de la localitat 4 dies (des del 15 d’agost fins al 18 d’agost) d’activitats de pilota en un calendari ple de partides que ha reunit a esportistes referents de la galotxa.

El 15 d’agost es va celebrar una partida de pilota on es van enfrontar Pablo de Borriol, Héctor II, Carlos de Montserrat i Toni de Beniparrell contra Carlos Donat, Pepe d’Alfara, Samuel d’Albuixech i Félix d’Alfarp amb victòria per a l’equip capitanejat per Donat per un marcador de 70 per 65. Gran nivell de pilota el mostrat pels dos equips, que van haver de resoldre la partida al joc definitiu.

Ja el dia 16 d’agost, Bessó de Montserrat, Guillem Palau, José de Godelleta i Rafa Añó de Montserrat van vèncer la partida contra Moro de Massalfassar, Javier de Montserrat, Xato d’Almenara i Cano de Godelleta per un tanteig ajustat de 70 per 60. Ambdós equips, amb grans galotxers, van donar tot un espectacle al trinquet i l’equip de Bessó va aconseguir el bitllet per a la final del diumenge.

Marc colpeja la pilota al Trofeu Moscatel / Fedpival

El 17 d’agost es va viure la partida més esperada del torneig: el Gran Premi José Luis López. Jugadors professionals, habituals de l’escala i corda com ara Giner de Murla i Álvaro de Massalfassar s’enfrontaren a altra parella escaletera professional com Marc de Montserrat i Hilari de Beniparrell.

La partida va tindre variants per als dos equips. Els blaus, Marc i Hilari agafaven la davantera al marcador i la iniciativa en el joc. Van arribar a tindre quatre jocs d’avantatge quan van situar el 35 per 55. No obstant això, en eixe moment, el número u de l’escala i corda, Giner, va aparèixer per retallar les distàncies en el joc i en el marcador.

Tan alta va ser la compenetració en l’últim tram de la partida amb Àlvaro Gimeno, que els rojos van sumar set jocs consecutius i es van fer amb la partida i el Gran Premi José Luis López per 70 per 55. Els blaus no van poder reaccionar. Tot i el bon joc mostrat tant per Hilari com per Marc, el final de la partida no els va eixir com esperaven i van acabar cedint la victòria final davant un Giner i un Àlvaro que es mostraven satisfets per la remuntada.

Giner es disposa a fer una volea / Fedpival

La gran final es va disputar el diumenge, dia 18 d’agost, entre els equips de Carlos Donat, Pepe d’Alfara, Samuel d’Albuixech i Félix d’Alfarp i de Bessó de Montserrat, Guillem Palau, Carlos Salmerón i Rafa Añó de Montserrat. Bona final l’oferida pels dos equips que es va acabar enduent el conjunt capitanejat per Bessó per un marcador de 70 per 25.

Álvaro fa una volea davant la mirada de Giner / Fedpival

Godelleta, poble de gran tradició de galotxa

L’alcaldessa, María Amparo Pardo, va posar l’accent en el valor de la tradició i la cultura que representa la galotxa en la localitat. "És fonamental continuar promovent les nostres tradicions i fer costat als qui es dediquen a aquest esport tradicional de Godelleta. Esdeveniments com el Trofeu Moscatell són claus per a mantindre viva aquesta passió", assegura l’alcaldessa de Godelleta.

Com que la competició es troba emmarcada en les festes d’agost, també se celebraran de manera paral·lela les festivitats religioses de La Verge de l’Asunción, Sant Roque, La Verge del Carmen i la festivitat del Santíssim Crist del Perdó i de la Bona Mort.

Hilari fa un colp durant la partida / Fedpival

Des de la Societat Pilotari de Godelleta i des de l’Ajuntament de Godelleta, s’ha fet un treball molt bo per fer créixer la pilota i que el Trofeu Moscatell continue sent el degà de les festes de la Comunitat Valenciana.