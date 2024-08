La Pobla de Vallbona i Castelló ja coneixen als finalistes

La setmana va arrancar este dilluns amb doble jornada de semifinals dels trofeus de la Pobla de Vallbona (escala i corda Pro1 i Elit) i Castelló (raspall masculí i femení). Quatre partides decisives que es van celebrar de manera simultània en els diferents municipis i que van dibuixar les finals respectives finals que se celebraran el dia 23 a la comarca de la Ribera i el 26 d'agost a la Pobla.

El trinquet municipal 'Miguel Canya' de la Pobla de Vallbona va ser el primer a estrenar la jornada amb la semifinal corresponent a la categoria Elit d’escala i corda. Adrián de Museros i Morret es van imposar amb molta facilitat a Carlos Donat i Muedra II per 60-30 en la primera eliminatòria. Els blaus jugaren en la final del 26 d’agost davant Peye i Guillem Palau, que van guanyar 60-55 a Vicent i Javi el passat dissabte.

Adrián i Morret amb Andreu a la ferida / Fedpival

En la següent semifinal d’escala i corda Pro1 a la Pobla, els protagonistes van ser Marc i Álvaro Gimeno, que van aconseguir superar a Julio Palau, Conillet i Carlos per 60-45. Malgrat anar dos jocs a dalt en el segon tram, la parella no el va tindre res fàcil per a tancar el marcador i va haver d'evitar els intents del trio per reenganxar-se a la partida. La final serà després de la partida d’Elit i hauran d'enfrontar-se a Puchol II i Monrabal per a aconseguir el títol.

Álvaro i Marc contra J.Palau, Conillet i Carlos a la Pobla / Fedpival

Trofeu de Castelló

En el Trofeu de Castelló la primera semifinal va ser per a la partida de raspall femení, on Clara, Amparo i Joana van aconseguir véncer a Erika, Júlia i Natalia per 25-15. Una partida igualada que va tornar a portar el segell de la mitgera de Moncada, que va estar ben acompanyada per Joana i una contundent Clara des del dau. En l'equip blau va destacar Júlia, que amb un marcador desfavorable com el 15-05, no va deixar d'intentar-lo per a tractar de remuntar l'eliminatòria. El trio roig va evitar la sorpresa de perdre una semifinal que semblaven tindre controlada però que va tindre la seua fase de nerviosisme amb el 20-15. No obstant això, Joana es perdrà la final i serà Isabel qui complemente este trio que s'enfrontarà pel títol contra Irene, Anabel i Mireia el pròxim 23 d'agost.

Semifinals de raspall femení a Castelló / Fedpival

Superioritat de Marrahí i Seve

Amb major domini es van mostrar Marrahí i Seve, que van firmar una partida perfecta contra Montaner, Brisca i Raúl en les semifinals del Trofeu de Castelló. El marcador reflectia un 25-00 que evidenciava la tremenda superioritat de la parella, que va voler lluir-se a casa i que va camí del títol si Vercher, Murcianet i Bossio no l'eviten en la final. Seve continua demostrant un gran estat de forma i amb Marrahí cobrint l'esquena semblen imparables.