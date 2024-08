Setmana de pilota a Ador

La pilota professional ha tornat a eixir dels trinquets per a acostar-se als seus orígens. Més enllà dels trofeus i les competicions habituals d'estiu, les partides de festes continuen inundant diferents municipis de la Comunitat Valenciana. Esta setmana, un d'eixos llocs on la pilota ha eixit al carrer és en la localitat valenciana d’Ador, que està de celebració amb l'arribada de diverses partides de raspall masculí i femení.

El carrer Joan Carles I d'este municipi de la Safor va viure este dimarts la segona de les quatre jornades de pilota que té programada per a este mes d'agost. Un dia més, les parets del dau i de la resta van estar delimitades per la multitud de cadires dels veïns i veïnes que es van acostar a veure la partida. També van ser presents membres de la corporació municipal, com l'alcaldessa, Manuela Faus; i el Regidor de Cultura i Festes, Ángel Mascarrell.

Celebració de Vercher i Murcianet / Fedpival

La partida inaugural d'esta setmana festiva per a la pilota a Ador va estar protagonitzada pels equips d'Iván i Néstor contra Ian i Canari. El mitger de Xeraco va substituir a Brisca en el cartell inicial, ja que la lesió de Tonet IV va fer que el d'Oliva haguera de jugar la partida del Trofeu de Castelló en el seu lloc. La partida del dilluns es va mantindre en igualtat i es va resoldre amb una diferència curta favorable a l'equip d'Iván per 40-30.

La segona jornada es va celebrar este dimarts en el mateix carrer i amb molt bon acolliment. Esta vegada els equips van estar formats per Murcianet i Vercher, que en uns dies jugaran la final del Trofeu de Castelló juntament amb Vercher. I en l'altre costat repetia Iván amb Lorja com a nou company. El d'Ontinyent no va sumar la segona victòria, que finalment va ser per a la parella roja, que arribava més rodada i va guanyar per 40-25.

Ivan trau al dau / Fedpival

Este dimecres es jugarà la tercera partida amb el raspall femení com a novetat. Els equips estaran compostos per Ana i Anabel, que fa poc van jugar la Copa Diputació de Castelló, i per Irene i Myriam. La partida arrancarà com és habitual a les 18.30 hores. Mateix horari per a l'última jornada del dijous amb Ximo i Canari enfrontant-se a Vicent i Raúl per a tancar la setmana de festes a Ador.

Canari, Ian, Iván i Nestor en la partida del dilluns a Ador / Fedpival

Giner i Puchol es mesuren a Guadassuar

El trinquet de Guadassuar acull este dimecres, a les 18.30 hores, una de les partides més atractives de l'estiu: Giner i Tomàs contra Puchol II i Hilari. Este escenari va ser un dels últims en els quals va jugar el de Vinalesa després de l'aturada per la seua lesió i ara torna per a mesurar-se per primera vegada a Giner, recent campió de l'Individual.

Partida molt bonica la que es podrà viure entre dos primeres espases a la resta i dos mitgers que es presenten per si sols. L'experiència i solvència de Tomás contra la projecció imparable de Hilari. Guadassuar servirà per a deixar pinzellades de l'estat de forma en el qual arribaran estos quatre jugadors a una Copa que ja apunta en l'horitzó.