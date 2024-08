Puchol i Hilari s’emporten la victòria a Guadassuar

El Nou Trinquet de Guadassuar va viure este dimecres una de les partides més cridaneres de l'estiu: Giner i Tomàs contra Puchol II i Hilari. Era un dels últims escenaris en els quals va jugar el de Vinalesa abans de perdre's mitja temporada per la lesió i davant tenia al nou campió de l’Individual. Components especiales que van fer que el trinquet estiguera pràcticament ple. La parella vestida de blava va aconseguir imposar-se per 60-30 en un dol que es va trencar molt ràpid però en el qual els rojos van tindre la possibilitat de reenganxar-se en diversos moments.

L'equip de Puchol i Hilari va arrancar molt fort sense donar possibilitat al fet que els seus rivals entraren en partida. Els punts de tanteig van caure per als blaus que en uns minuts es posaven 15-25 i amb pilota de Val. Giner primer, i Tomás després, recuperaven terreny i van poder aconseguir el joc. No obstant això, els blaus no anaven a cedir i aconseguien augmentar la diferència fins al 15-35.

Puchol i Hilari / FEDPIVAL

Amb una distància gran en el marcador, Giner i Tomás van començar a entendre's molt millor i fer efectiu cada quinze. Recuperaven sensacions i això es traduïa en l'electrònic que dibuixava un 25-35 molt treballat, en el qual van haver de remuntar diverses pilotes de Val dels seus rivals. La cara de Giner tornava a transmetre que es podia i Tomás acompanyava en eixe impuls que li donava el número u.

Giner i Tomás / FEDPIVAL

Els següents jocs van ser fàcils d'aconseguir per a tots dos equips, que sumaven el 30-40 sense a penes intercanvis de colps, motivats pels errors i encerts en les ferida. El moment clau de la partida estava apunt d'arribar amb el 30-45 i dos pilota de Val per als rojos, que no van poder continuar mantenint eixa diferència de només dos jocs que els permetia tindre opcions.

El nivell superlatiu que està agafant Hilari, acompanyat del talent de Puchol a la resta, es feien més palpables i cada punt era més complicat de retornar que l'anterior per als rojos. La parella guanyadora a Guadassuar va mantindre el nivell de concentració de l'inici i va acabar emportant-se la partida en un últim joc que es va guanyar pràcticament des de la ferida.

Partida a Guadassuar / FEDPIVAL

Malgrat el 60-30 que reflectia el marcador, un dels al·licients de la partida va ser veure els bons intercanvis entre Puchol i Giner, que van demostrar ser dos grans figures que estan a un gran nivell per a afrontar una Copa que promet molta igualtat.

Puchol trau la pilota parada / FEDPIVAL

Ana i Anabel guanyen a Ador

La localitat d'Ador va celebrar este dimecres la tercera jornada de pilota corresponent al calendari de festes del municipi. Esta vegada el torn va ser per al raspall femení amb la victòria per 40-25 d'Ana i Anabel, que es van imposar esta vegada a Irene i Myriam.

Raspall femení a Ador / FEDPIVAL

L’entrega de premis va estar a càrrec de l'alcaldessa d’Ador, Manuela Faus; i el Regidor de Cultura i Festes, Ángel Mascarrell. La setmana de festes a Ador la tancarà la partida entre Ximo i Canari, que s’enfrontaran a Vicent i Raúl este dijous a les 18:30 hores al carrer de Juan Carlos I.