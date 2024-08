Castelló busca als seus campions

Tot preparat este divendres en el trinquet de Castelló per a acollir la doble final de raspall Pro1 que arrancarà a partir de les 18.00 hores de la vesprada amb la categoria femenina i que s'estendrà fins que es faça l'últim quinze que determine a l'equip campió masculí. Després d'acollir una intensa setmana de semifinals, el municipi viurà un dels moments més especials per a culminar les seues festes locals.

La primera final de raspall del Trofeu de Castelló estarà protagonitzada per Clara, Amparo i Isabel, que s'enfrontaran contra el trio d'Irene, Anabel i Mireia. El trio que vestirà de roig va patir una modificació a causa de la impossibilitat de Joana d'afrontar la partida, per la qual cosa serà la de Rafelbunyol, Isabel, qui acompanye finalment a Clara i Amparo.

L'equip liderat per Amparo buscarà completar la bona actuació que els va fer passar amb domini en semifinals contra Erika, Júlia i Natalia per 25-15. Una partida que no va estar exempta de dificultats i en les quals van haver de sobreposar-se a fases complicades, en part, a causa de la bona actuació de la mitgera de Tavernes de la Valldigna. La de Moncada va ser la millor de la partida però va necessitar dels bons servicis de Clara i d'una resolutiva Joana per a sobreposar-se als seus rivals.

Amparo i Isabel a la Copa Diputació d'Alacant / FEDPIVAL

En l'altre costat del trinquet estaran Irene, Anabel i Mireia, que van haver de superar en semifinals a la parella composta per Ana i Myriam. Malgrat un inici molt ajustat, en el qual cap dels equips cedia jocs, el resultat va ser favorable per al trio que es va allunyar en el segon tram fins al 10-25. Van demostrar ser un equip molt equilibrat amb opcions reals de proclamar-se campiones este divendres.

Irene, Anabel i Mireia a les semifinals / FEDPIVAL

Seve i Marrahí volen el Trofeu de casa

La final de raspall masculí de Castelló compta amb una motivació extra per a un dels equips. Marrahí i Seve juguen com a locals i venen de realitzar una superba actuació en la ronda prèvia imposant-se 25-00 al trio de Montaner, Brisca i Raúl. El nivell de Seve en este tram de la temporada es pot mesurar en diverses actuacions estel·lars de Xeraco i ara en les semifinals de Castelló. Mentres que Marrahí continua demostrant que és sinònim de competitivitat i gran rendiment.

Marrahí i Seve guanyen les semifinals / FEDPIVAL

Però també competix com a local Murcianet, qui buscarà al costat de Vercher i Bossio emportar-se el títol de casa. Saben del potencial dels seus rivals però ells també han demostrat ser ferms candidats després de superar en semifinals a Salelles, Lorja i Marc en una partida molt ajustada per 25-20. A més, el mitger i la resta de Piles van jugar fa diversos dies junts en la partida de festes d'Ador guanyant a Iván i Lorja per 40-25. Mentres que una de les últimes actuacions de Bossio va ser per a conquistar el Trofeu Bollo al costat de Murcianet.

Vicent regresa a Ador

El rest de Xeraco ha reaparegut este dijous en les partides de festes que s'estan disputant en la localitat d'Ador. Després de la lesió que va patir en el colze durant el campionat Individual, Vicent va haver de deixar de competir per a evitar majors complicacions.

Partida d'Ador amb la tornada de Vicent / FEDPIVAL

Dos mesos després ha tornat a jugar acompanyat de Raúl i va aconseguir guanyar per 40-30 a Ximo i Canari. Una partida va servir per a anar provant-se i a poc a poc anar reprenent el ritme de competició que li exigirà la Copa.