Castelló tanca el Trofeu amb ‘trinquetà’

El Trofeu de Castelló 2024 va posar el fermall d'or amb les dos finals de raspall Pro1 que es van celebrar este divendres. L'ambient festiu del municipi es va traslladar al trinquet que va estar completament ple. L'escala i la galeria es van omplir fins dalt per a acollir dos grans partides que es van segellar amb les victòries d'Irene, Anabel i Mireia per 25-10 contra Amparo, Isabel i Clara, mentres que la parella local formada per Marrahí i Seve es va alçar també amb el títol amb el mateix resultat que el raspall femení davant Vercher, Murcianet i Bossio.

Arrancava molt fort l'equip roig trencant el primer joc des de la resta i remuntant un Net-30 per a confirmar el segon des del dau. Anabel feia un crit a l'aire després d'aconseguir-lo i es posava tot molt de cara per a les campiones. En el segon tram, Amparo va començar a remar a contra corrent per a frenar una final a la qual encara no s'havien agafat. Salvava una pilota de Val i feia que la resta de les seues companyes es contagiaren. Així arribava l'igual a 10, amb una bona intervenció conjunta d'Isabel, Clara i la de Moncada.

Arribava el moment crític per a tots dos equips i ací va ser determinant la precisió de Mireia, les intervencions de Anabel i la capacitat d'Irene des de la resta. El trio roig no parava de tindre pilotes de Val però Amparo estava en estat de gràcia una partida més. Incansable i intractable es va tirar la final a les seues mans per a evitar diverses vegades perdre el joc. No obstant això, no va ser suficient i l'equip de les germanes Badía es tornava a posar per davant, esta vegada per a no permetre que se'ls escapara el títol.

Les campiones, de roig, i les finalistes / Fedpival

Seve i Marrahí triomfen a casa

La final de raspall masculí va deixar un idèntic resultat que el femení. El ritme del trinquet feia que des del dau tant Marrahí com Vercher es lluïren en cada servici i sumant quinzes de molt de mèrit. Cada equip aconseguia el seu joc i la reballada era favorable per als rojos.

Amb molta velocitat i les sensacions molt dispars, Seve mantenia el seu estat extraordinari i Murcianet impedia que fera els quinces fàcils. Bossio sense fallades i sumant des de la seua posició. Dos pilotes que colpejaven en el ferro del sostre queien favorables per als blaus i igualaven a deu la partida.

En el moment decisiu van estar millor els campions locals. Amb esquerra o dreta, Seve no permetia que arribaren pilotes a Marrahí i es convertia en el protagonista per a encarrilar la victòria. Julio Marrahí des del dau no deixava marge als seus rivals i responia a un gran punt de Murcianet amb un quinze directe des del servici. La partida es trencava i amb el 10-20 els blaus es van deixar van portar.

Campions i finalistes / Fedpival

“Es molt especial perquè no havia guanyat mai ací a casa el trofeu, crec que tots els anys havia jugat la final i mai l'havia guanyat, i damunt l'he guanyada amb Julio, un altre company del poble, aixina que estic molt content, em disfrutat, em fet disfrutar a la gent. El Trinquet estava ple, i això és el més important”, celebraba Seve.

La entrega de premis va estar de la alcaldessa de Castelló, Horte Gómez; el regidor d’Esports, Joel Richart; la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, Belén Puchal; i Eliseo Pla com a patrocinador del trofeu.