Finals d’escala i corda a la Pobla de Vallbona

El trinquet municipal "Miguel Canya" decidix este dilluns als campions del Trofeu de la Pobla de Vallbona que va arrancar el passat 17 d'agost amb les primeres semifinals. L'escala i corda ha sigut la protagonista d'este campionat que ha deixat com a finalistes a Peye i Guillem Palau contra Adrián II i Morret en la categoria Pro2 i un espectacular Marc i Álvaro Gimeno contra Puchol II i Monrabal en Pro1.

Serà una doble jornada de finals amb el primer torn per a Pro2, que arrancarà a les 17:30h amb una igualada final. Els primers classificats van ser Peye i Guillem Palau, amb Pau a la ferida, que van aconseguir superar en semifinals a Vicent i Javi per 60-55 en una ajustada partida que es va decidir en l'últim joc. Mentres que Adrián II i Morret, amb Andreu a la ferida, van donar la sorpresa dominant davant Carlos Donat i Muedra II. Un 60-30 molt contundent en el qual no van donar opcions a un dels finalistes de la Lliga CaixaBank.

El plat fort de la vesprada arribarà a les 18.30 amb Marc i Álvaro Gimeno, que s'enfrontaran a Puchol II i Monrabal. Fa tan sols uns dies el de Vinalesa es mesurava amb victòria davant Giner a Guadassuar, i ara tindrà al de Montserrat, l'altre finalista de l'Individual. Una altra d'eixes partides que promet equilibri des de la resta i bons intercanvis entre els mitgers.

Marc a la Copa Diputació d'Alacant / FEDPIVAL

Puchol i Monrabal van aconseguir el passe a semifinals de forma molt clara davant Francés i Tomàs II, que a penes els van posar en dificultats i amb Pau a la ferida van superar una eliminatòria en la qual partien com a favorits. Després d'escapar-se l'única partida que ha perdut des del retorn de la seua lesió en Riba-roja, el de Vinalesa busca sumar este títol per a anar agafant més confiança de cara a la Copa.

Monrabal a la Copa Diputació d'Alacant / FEDPIVAL

No obstant això, Marc i Álvaro Gimeno van mostrar un gran nivell en superar a Julio Palau, Conillet i Carlos per 60-45. La parella no ho va tindre res fàcil per a tancar el marcador i va haver-hi diversos moments on el trio va poder enganxar-se a l'eliminatòria. Meritòria victòria per a ficar-se en la final. Ara esperen tancar el penúltim trofeu de l'estiu d'escala i corda alçant el títol i posar la mirada en els intensos mesos de competició que es venen per davant.

Álvaro a la Lliga CaixaBank / FEDPIVAL

Trofeu de l’Arròs a Sueca

El següent trofeu d'agost arranca este 27 d'agost i s'estendrà fins al 3 de setembre en el Trinquet Eusebio de Sueca. Conviuran les modalitats de raspall masculí Pro2 i escala i corda Pro1.

Les primeres semifinals seran el dimarts a les 17.00 hores amb la partida entre Bonillo i Momparler contra Boronat i Jose. El vigent campió de l'Open de Frontó i del Trofeu Riba-roja, De la Vega, jugarà amb Jesús a les 18.30 hores per a disputar el passe a la final contra Diego i Pere.