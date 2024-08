Marc i Àlvaro es destapen a la Pobla de Vallbona

El trinquet municipal Miguel Balaguer “Canya" va viure este dilluns les dos finals del Trofeu de la Pobla de Vallbona que va tindre en la prèvia com a campions a Peye i Guillem Palau contra Adrián II i Morret per 60-35 en escala i corda Pro2. Mentres que la segona partida, corresponent a Pro1, va complir amb majúscules el que prometia la final. Marc i Álvaro es van imposar en l'últim joc a Puchol II i Monrabal per 60-55 en un ambient sensacional i amb un nivell altíssim dels quatre jugadors. El alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí Cervera, va ser l’encarregat d’entregar els premis.

La final de Pro1 començava amb bé per als blaus que es posaven amb Val des de la resta. L'equip de Marc i Álvaro semblaven estar provant-se però no va tardar a reaccionar per a evitar que se'ls escapara el primer joc. La serietat començava a aparéixer en la cara dels dos equips amb tan sols uns minuts de partida però els campions aconseguien posar terra pel mig i marxar-se a tres jocs d'avantatge.

Presentació de la final / Fedpival

Amb el 35-20, tocava la reacció dels blaus que van fer un recital per a tornar a enganxar-se a la partida. Colps de molt de mèrit de Monrabal i un Puchol també impecable retornaven la igualtat al marcador. Un superb Marc es batia pràcticament en mà a mà amb el de Vinalesa en l'intercanvi de colps, que acabava emportant-se el de Montserrat levantádola des del sòl per a fer el quinze.

La igualtat va continuar en el marcador quinze després de quinze, amb possibilitats per a tots dos equips i amb una intensitat pròpia dels grans títols de la temporada. Els rojos sempre per davant i nadant a contra corrent els blaus. Amb Pau a la ferida, l'equip de Marc i Álvaro aconseguia apuntar-se una final que es va decidir amb incertesa.

Ambient al trinquet de la Pobla de Vallbona / Fedpival

“Al principi se n'anem per davant i després crec que està tota la partida igualada, un joc cadascú. El que crec que haguera perdonat el joc del rest que és el que estàvem fent un poc més fàcilment crec que ens haguérem endut la partida. En eixos jocs del principi no em done compte de que tenim eixe avantatge i en un momentet ens agarren”, va dir Marc, qui, a més, va felicitar al públic pel gran ambient del trinquet: “ha estat prou ambientat, ha respost el públic i això s'agraeix, encara estem en època un poc de vacances, encara fa calor i vore el Trinquet com l'hem vist hui la veritat és que s'agraeix”.

Primera final

Peye i Guillem Palau van ser els primers a alçar la copa del Trofeu de la Pobla de Vallbona després de començar amb dubtes en l'arrancada. Adrián II i Morret estaven molt ficats en la partida però les opcions es van anar diluint amb el pas del temps.

Peye, Guillem Palau i Pau a la ferida guanyen a EiC Pro2 / Fedpival

Guillem va tornar a demostrar que està en un gran estat de forma i dominava en els colps clau. Peye des de la resta tampoc fallava i la igualtat que va ser present fins al 25 iguals va desaparéixer. El de Petrer treia tres golpeos complicats i Palau aprofitava el seu moment per a manar-la a la galeria i anotar-se el quinze que els posava per davant. Un joc que va ser suficient per a dominar la resta de la final amb molta autoritat i sense complicacions.