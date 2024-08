La nova Copa d'escala i corda naix amb força

El mes de setembre és el mes de les Copes. Les competicions oficials de pilota, tant les professionals com les autonòmiques de clubs de les modalitats d'escala i corda i raspall, enceten el període del calendari assignat per la disputa dels tornejos copers, amb la col·laboració de Caixa Popular, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, una altra de les novetats del projecte de gestió global posat en marxa per la Federació de Pilota Valenciana.

Entre eixes novetats es troba la primera edició de la Copa d'escala i corda Trofeu Diputació de València 2024, campionat autonòmic de clubs que debuta al calendari. La Copa d'escala i corda compartirà dates amb la Copa de raspall amateur i les Copes professionals d'escala i corda i raspall.

Totes aquestes competicions serán presentades el pròxim dijous dia 5 al trinquet Pelayo de València en un acte amb el qual es preten, una vegada més, confraternitzar tant el vessant professional com l'aficionat del nostre esport en el mateix acte i espai.

Genovés II representarà al seu poble en la Copa d'escala i corda 2024 / Fedpival

La Copa d'escala i corda será el segon gran campionat de clubs de la modalitat, després de la Lliga Autonòmica, que es va celebrar entre els mesos de gener i abril. El torneig pren el relleu del Trofeu d'Estiu, que es jugava durant juny i juliol, amb forces renovades.

"L'objectiu és, a l'estil del que es va fer a principis d'any amb les lligues professionals i amateurs, que els jugadors i jugadores de pilota, independentment del seu nivell, compartisquen el mateix calendari i siguen conscients de que la seua competició té la mateixa condició per a la Federació, que reben la mateixa consideració i per això els seus campionats es denominen d'igual manera", explica Santi Navarro, director Esportiu de la FPV.

54 equips de 28 clubs

Per a la present edició s'han inscrit 54 equips pertanyents a 28 clubs de les tres províncies de la Comunitat. Hi ha predomini valencià, amb 21 clubs: Alfara del Patriarca, Alzira, La Baronia, Carcaixent, Carlet, Castelloner, Faura, El Genovés, Guadassuar, Llíria, Manises, Massamagrell, Moixent, Moncada, Ontinyent, la Pobla de Vallbona, Riba-roja, Tavernes Blanques, Torrent, Xúquer Sueca i Pelayo.

La Baronia, un dels clàssics dels campionats de clubs de la modalitat / Fedpival

De la província d'Alacant trobem Benissa, Crevillent, Dénia i Petrer, mentre que de la de Castelló hi participaran els clubs d'Almassora, Borriol i Xilxes. Massamagrell és l'entitat amb més representació, amb 7 clubs, seguit de Torrent, amb 6, i Riba-roja, amb 5.

Sis equips en Primera

La máxima categoría compta amb 6 equips: La Baronia, Borriol, Amics del Trinquet de Carlet, El Genovés, Camisolar Massamagrell i Traverauto Riba-roja. En la relació de participants hi ha noms 'il·lustres' com Genovés II (El Genovés) o jugadors habituals de competicions professionals com Pablo de Borriol, Álvaro Mañas de Vila-real (també en l'equip de la Plana Alta) o Muedra II de Massamagrell.

Les categories de Segona, Tercera i Quarta A comptaran amb 12 equips cadascuna, repartits en 2 grups de 6 formacions. A Segona, el grup A presenta a Disid Alfara, Moncada, Camisolar Massamagrell B, Massamagrell C, Rte. Onnes Xilxes i Tavernes Blanques. Al grup B conviuran Caixa Popular Riba-roja B, Petrer, la Pobla de Vallbona, Trinquet de Torrent A, Momblanchome Castelloner i Guadassuar.

A Tercera, els equips del grup A són Hidraqua Riba-roja C, Beniauto Faura, Camisolar Massamagrell D, Rte. Onnes Xilxes B, la Pobla de Vallbona B i Trinquet de Torrent B. El grup B estarà format per Futur Benissa, Petrer B, Petrer C, Xúquer Sueca i Trinquet de Torrent C i D.

La categoria Quarta A reuneix a Dénia, Ontinyent, Genovés B, Alzira i Trinquet de Torrent E i F al grup A. Caixa Popular Manises A i B, Disid Alfara B, Moncada B, Almassora i Borriol B conformen el grup B.

Massamagrell és el club que més equips presenta en aquest torneig / Fedpival

A Quarta B, els 8 conjunts també estan dividits en 2 grups. L'A inclou a Carcaixent, Xúquer Sueca B, Crevillent i Les Alcusses Moixent, mentre que La Caseta Riba-roja D, Llíria, Pelayo i Caixa Popular Manises C integren el grup B.

Per últim, la categoría Juvenil, on hi ha 4 equips, formen un grup únic, amb Traverauto Riba-roja i els equips A, B i C de Massamagrell.

Dates

La primera Copa d'escala i corda arranca el 7 de setembre i finalitza el 23 de novembre la seua fase regular, llevat de Quarta B i Juvenils, que s'inicien el 14 de setembre, fins el 26 d'octubre. Aquestes són les úniques categories que celebraran semifinals, el 9-10 i el 16-17 de novembre.

La resta de categories oferirà finals directes entre els campions de cada grup. Totes les partides pels diferents títols es jugaran el cap de setmana del 30 de novembre i 1 de desembre al recentment reformat trinquet municipal 'El Rullo' de Riba-roja.