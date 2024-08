Sueca centra l’atenció del món professional

El trinquet Eusebio de Sueca centra estos dies l’atenció del món professional de la pilota valenciana, amb la disputa del Trofeu de l’Arròs en categories Pro1 d’escala i corda i Pro2 de raspall. El torneig va començar dimarts, amb la disputa de les primeres semifinals de les dos competicions paralel·les, i demà torna a la càrrega, amb les segones eliminatòries.

L’acció començarà a les 17 hores, amb l’eliminatòria que enfrontarà David i Ibiza contra Diari i Sergi, en raspall de categoria Pro2. La parella vencedora accedirà a la gran final, programada per al pròxim 3 de setembre, on ja esperen Bonillo i Momparler, que dimarts varen superar Boronat i Jose (25-5).

La vesprada de divendres continuarà amb a disputa de la segona semifinal d’escala i corda Pro1, duel que anuncia Julio Palau i Conillet contra Héctor de Sueca, que s’estrena en una competició oficial del màxim nivell, i que jugarà reforçat i en trio, junt a Tomàs i Carlos. Per a Héctor, fill de l’exjugador i trinqueter de Sueca, Adrián I, será un dia molt especial. El guanyador d’esta semifinal accedirà a la final del dia 3, on esperen Diego i Pere, que dimarts passat varen superar en la primera eliminatòria a De la Vega i Jesús per 60-40.

Carlos es diposa a colpejar durant una partida a Borriana / FEDPIVAL

La disputa del Trofeu de l’Arròs coincideix amb la celebració de la Fira I Festes de Sueca, que comencen este divendres i finalitzaran el dia 14 de setembre, amb una extensa programació cultural, festiva i, també, esportiva. Tal com es va poder observar el passat dimarts, en l’estrena de la competició, el trinquet Eusebio presenta un immillorable aspecte, fruit dels treballs de pintura que ha portat a terme el consistori de la capital de la Ribera Baixa en les últimes setmanes.

Julio Palau, durant el passat campionat Individual / FEDPIVAL

Mar reapareix

D’altra banda, el món del raspall femení està d’enhorabona, ja que ha recuperat una de les seues màximes exponents, Mar de Bicorp. La jugadora va reaparéixer este dimarts en la partida de festes disputada a Real de Gandia després de pràcticament nou mesos de baixa per una lesió de genoll. Junt a Erika i Aroa, l’excampiona individual va superar Irene, Júlia i Patri 40-25.

Mar es mostrava molt satisfeta per la tornada: “Em trobava segura i confiada, ja que he estat tot l’estiu treballant i entrenant per a tornar a jugar”. A més, agraïa l’ajuda de les seues companyes en un dia tan especial: “Tant Erika com Aroa em varen ajudar a trobar-me molt a gust al carrer”, explicava.

Mar, junt a les jugadores que varen disputar la partida de festes al Real de Gandia / FEDPIVAL

L’objectiu per a Mar en l’actualitat és trobar-se bé, sense marcar-se fites més enllà de recuperar bones sensacions i el ritme de competició: “Sempre que isc a jugar, com totes les jugadores, vull donar el Màxim. Sé que no soc la Mar de fa nou mesos, però estic treballant per a recuperar-me al 100%”, va comentar a SUPER. La seua Pròxima partida està programada per al 3 de setembre, en la partida del Trofeu Mancomunitat de la Costera-La Canal programada al trinquet ‘Els Xocats’ de Moixent.