El 38è Interpobles Edicom de galotxa calfa motors

La trenta-vuitena edició del Campionat Interpobles de galotxa està a punt de donar el tret d’eixida. Un dels tornejos per excel·lència en la modalitat de galotxa, rep un any més el suport de l’empresa valenciana, Edicom Group, i comptarà amb quasi 350 jugadors repartits en deu categories.

Els 64 equips participants es distribueixen en les modalitats de galotxa carrer i de galotxa trinquet. Les modalitats de carrer són Primera, Segona, Tercera, Curtes A i B, Juvenil i Femenina. En trinquet es jugarà solament en primera, segona i tercera categoria.

El 38è Campionat Interpobles Gran Premi Edicom 2024 s’iniciarà el pròxim 7 de setembre amb les partides de la primera jornada de quatre categories: Segona carrer, Curtes A, Juvenils i Primera trinquet. El cap de setmana següent, el del 14 de setembre, anirà de bo en la resta de categories: Primera i Tercera carrer, Curtes B, Femenina i Segona i Tercera trinquet.

Félix ferint en la final de l'Edicom 2023 / Fedpival

30 clubs de les províncies de València i Castelló competiran en aquesta edició: Albalat dels Sorells, Alberic, Albuixech, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Borbotó, Castelló de la Plana, Faura, Foios, Godelleta, Godella, Llíria, Manises, Marquesat, Massalfassar, Meliana, Moncada, Montserrat, Nàquera, Onda, Petrés, Picanya, la Pobla de Vallbona, Quart de les Valls, Xúquer Sueca, Tavernes Blanques, Torrent, Campanar i Vinalesa.

Meliana és, amb diferència, el club amb major representació, amb 11 formacions inscrites mentre que Marquesat n’aporta 6 i Massalfassar compta amb 5 conjunts pera aquesta edició d’enguany.

A la màxima categoria de carrer, Montserrat, Marquesat, Massalfassar i Meliana s’amidaran per un títol que en sis de les set últimes edicions ha tingut domini montserrater. Per la seua banda, a Primera trinquet hi haurà sis equips: Torrent A i B, Alberic, Manises, Massalfassar i Xúquer Sueca.

Les semifinals es disputaran entre el 16 i el 30 de novembre, mentre que les finals estan programades per al cap de setmana del 14 i 15 de desembre. En les categories de carrer, les finals se disputaran a Foios mentre que en les de trinquet, se celebraran a Pelayo.

Presentat a finals de juliol

La seu de l’empresa Edicom, situada al Parc Tecnològic de Paterna, va ser l’escenari de la presentació del torneig a finals del mes de juliol. L’acte va comptar amb la presència de Vicente Vilata, CEO d’Edicom i Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; a més de jugadors, jugadores i representants dels clubs i equips que participaran en el campionat.

Javi i Carlos celebren un quinze a la final de l'Edicom 2023 / Fedpival

Vicent Vilata, va destacar a la presentació d’aquest campionat que per a ell, «quan es comença a parlar de l’Interpobles Edicom és sinònim de que estem a l’estiu, en família, que és com ens sentim a l’empresa amb el món de la pilota. Estem molt orgullosos de col·laborar en aquest campionat, que arriba a la edició número 38, estem parlant d’una competició amb molta solera».

Així mateix, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, va ressaltar que «és un campionat molt important perquè els jugadors són els que s’han criat i s’han format en els mateixos clubs i se senten identificats. Espere que aquest campionat siga molt disputat, que la gent gaudisca molt i que es mantinga viva la flama de la galotxa».

Un campionat ja tradicional que oferirà el millor nivell dels jugadors de club en la modalitat de galotxa. Un torneig que fomenta l’arrelament a l’entitat local i que sempre ofereix un gran espectacle de pilota.