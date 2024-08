Julio Palau i Conillet passen a la final del Trofeu de l’Arròs

Les finals del Trofeu de l’Arròs de Sueca ja tenen cartell, després de la victòria de Julio Palau i Conillet davant d’Héctor, Tomàs II i Carlos (60-45), en la segona semifinal de la categoria Pro1 d’escala i corda, disputada este divendres. La partida va estar equilibrada, encara que sempre amb la parella per davant, fins al tram final, on el tàndem format pel d’Alginet i el d’Orba es va acabar imposant.

Julio Palau i Conillet jugaran, per tant, la gran final contra Diego i Pere, que en la primera semifinal, celebrada el passat dimarts, varen superar 60-40 De la Vega i Jesús. La cita que decidirà el títol es presenta com un atractiu duel amb varietat de qualitats a un i altre costat de la corda. La contundència de pegada de Diego i Pere davant la tècnica depurada de Julio Palau i Conillet, en un recinte apreciat pels jugadors per la seua noblesa com és el trinquet Eusebio.

En la categoria Pro2 de la modalitat de raspall del mateix torneig, partida que va donar inici a l’activitat divendres de vesprada a Sueca, David i Ibiza es varen imposar 25-15 a Diari i Verdú. La parella guanyadora disputarà la gran final, programada per al dia 3 a les 17.00 hores, contra Bonillo i Momparler. El duet va superar en la primera semifinal Boronat i Jose per un clar 25-5.

Desafiament a El Puig

El frontó José Antonio Montesa d’El Puig de Santa Maria acull este dissabte (18 hores) el desafiament entre els campions de l’últim Open de frontó Diputació de València, De la Vega i Saúl, i els millors pilotaris amateurs de l’especialitat, Carlos ‘El Puma’ i Alejandro de Paterna. La cita ha estat promoguda i organitzda per la Penya Pilotaris Amics del Frontó d’El Puig, i es disputa en forma de desafiament amb 3.000 euros d’eixida.

Saúl colpeja davant la mirada de De la Vega / Fedpival

Els quatre protagonistes de la cita es varen trobar el passat dijous al frontó que acollirà la partida per a realitzar la pertinent tria de material amb el qual es portarà a terme el desafiament. Ambdós parelles varen optar per pilotes de la firma navarresa Zulaika. Cada equip comptarà amb pilotes noves i seminoves de la seua elecció.

La partida es disputarà a 41 tantos, com marca la normativa de frontó valencià. Es tracta d’un enfrontament inèdit en el qual no hi clars favorits. No obstant això, la pressió cau del costat de De la Vega i Saúl, campions de l’Open, la màxima competició de la modalitat de les tres parets.

Les entrades per al desafiament es varen exhaurir en poques hores i, de fet, s’espera un ple històric al frontó José Antonio Montesa, símptoma inequívoc de la gran expectació que ha alçat l’enfrontament.