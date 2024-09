El Mancomunitat de la Costera - Canal comença amb una gran batalla

El Trofeu Mancomunitat de la Costera-Canal va començar amb una intensa primera semifinal, celebrada ahir al trinquet del Genovés. Vicent i Tonet IV es varen emportar la victòria per 25-10, en una cita en la qual va ser decisiu el joc sumat des del rest per la parella de roig quan el marcador reflectia 15-10.

Dos parcials abans, en 10-5, en un joc que va durar més de 20 minuts sobre una partida d’una hora clavada, l’equip del campió individual ja havia tingut val en una ocasió, però no el va aprofitar. A la següent oportunitat, Tonet IV no va fallar i, ben secundat per Vicent, va aconseguir trencar la treta de Salelles per a posar-se 20-10. En la represa, des del dau, l’equip roig va alçar un 30 net en contra per a acabar guanyant la partida en un últim quinze espectacular.

Els quatre jugadors varen ratllar a un gran nivel en un matí calorós al Genovés. Vicent va aguantar els atacs de Seve i Salelles a la perfecció, i va aconseguir un gran nombre de tretes directes. Tonet IV va ser el jugador determinant que acostuma a ser, amb un paper destacat en el tram decisiu. Salelles II, per la seua banda, també va estar contundent en defensa i incisiu a l’hora de tractar d’evitar a Tonet IV, mentres que Seve li va parlar de tu al número ú i va ser el jugador que més colps guanyadors va sumar, tot i la derrota del seu equip.

Varen assistir a l’estrena de la competició el president de la Mancomunitat de la Costera - Canal, José Luis Gijón, els alcaldes del Genovés i Canals, Pablo Vilar i Nacho Mira, respectivament, i el regidor d’Esports de Canals, Edu Badal.

Vicent defensa la llotgeta de baix durant una partida al Genovés / Fedpival

Pròxima parada, Moixent

La competició es reprén demà al trinquet de Moixent, amb la disputa de les dos semifinals de la modalitat de raspall femení Pro1. En la primera partida, programada per a les 18 hores, Erika i Amparo s’enfrontaran Clara, Mar i Joana. Es tracta de la reaparició en competició oficial de Mar de Bicorp després de nou mesos de baixa i una intervenció quirúrgica de genoll. Seguidament, al voltant de les 19 hores, es disputarà la segona semifinal, en la qual Ana, Júlia i Natàlia tindran en la contra Irene, Anabel i Mireia.

El Trofeu Mancomunitat de la Costera - Canal continuarà dimecres amb la segona semifinal masculina de Marrahí, Canari i Ricardet contra Ivan, Murcianet i Bossio, al trinquet de Canals (18.30 hores), i acabarà dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes, amb les dos finals, a partir de les 17.15 hores.

Clara, durant una partida del passat Individual. / Fedpival

Final del Trofeu de l’Arròs

El trinquet Eusebio de Sueca acull demà les grans finals d’escala i corda Pro1 i raspall masculí Pro2 del Trofeu de l’Arròs. L’activitat començarà a les 17 hores, amb el duel de la modalitat de la raspada en el qual Bonillo i Momparler confrontaran amb David i Ibiza. Després, a les 18.30 hores, es decidirà el títol d’escala i corda, en partida que enfrontarà Julio Palau i Conillet contra Diego i Pere.

Sueca es troba en plenes celebracions de la Fira i Festes i s’espera bon ambient al trinquet per a viure dos duels destacats. En escala i corda, Julio Palau tractarà de certificar la seua bona progressió amb un nou títol per al seu palmarés. Junt a un dels mitgers del moment, Conillet, tractarà de frenar el jocs intens i de potència de dos canons como Diego i Pere.