Mutxamel agafa un lleuger avantatge a la Lliga de Perxa

La 35 edició de la Lliga de Perxa - Trofeu Diputació d’Alacant 2024acompleix la segona jornada amb partides molt disputades i un gran nivell de pilota. Només dos equips han sumat les dos partides per triomfs i els dos ho han fet amb resultats que no han sigut prou per aconseguir els 3 punts en joc.

En la jornada inaugural, La Rectoria (10-2 davant Sella A), Mutxamel (10-6 contra Relleu), La Vila (8-10 a Orba) i Benimagrell (1 per 10 a Sella B) van començar amb victòria, però ja en la segona, només els clubs de Mutxamel i La Vila van poder repetir èxit.

Classificació

Els de l’Alacantí, que es col·loquen líders en solitari amb 5 punts, van sumar el segon triomf en aconseguir una treballada victòria davant Benimagrell fora de casa per un ajustat 7 per 10. Amb aquest resultat, el vigent campió només va poder endur-se un punt, mentre que Mutxamel se’n va embutxacar dos i el cap de taula, amb un punt d’avantatge als seus immediats perseguidors.

Segon és el CPV La Vila Joiosa, que ha guanyat les dos partides, però ha dividit els punts en les dos ocasions. En aquesta segona jornada, l’equip viler va superar el CPV La Rectoria per un tanteig de 10 per 8. Altra partida en que se reparteixen els punts per a sumar 4 en total i posar-se segon i tercer a la classificació general, respectivament.

La Vila i La Rectoria igualen en persecució de la primera posició. / FEDPIVAL

GRE Pilota Relleu es va emportar la partida davant Sella B per un marcador de 10 per 2 i suma els primers 3 punts. Per la seua banda, Sella A també es va fer amb la primera victòria gràcies al resultat de 10 per 8 davant Orba, amb qui es va dividir els punts: 2 per als guanyadors, 1 per als derrotats.

Pròxima jornada

La pròxima jornada, que se celebrarà aquest cap de setmana, enfrontarà al cuer davant el líder, ja que Sella B s’amidarà a Mutxamel. A més a més, Benimagrell rebrà a Relleu mentre que Orba tindrà la visita de La Rectoria. Per últim, el CPV La Vila buscarà el tercer triomf consecutiu davant Sella A.