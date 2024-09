Pere i Diego s’emporten el Trofeu de l’Arròs a Sueca

El Trofeu de l’Arròs de Sueca va conéixer este dimarts als seus campions en les categories de raspall masculí Pro2 i en la màxima categoria d'escala i corda. Bonillo i Momparler es van alçar amb el títol de raspall després d'una gran partida de remuntades que va acabar amb un ajustat 25-20. Mateixa situació es va viure en la final d'escala i corda Pro1 amb sis pilotes de Val per a Julio Palau i Conillet que no van poder materialitzar i en la primera que van tindre Pere i Diego López van aconseguir fer el quinze. Esta última jugada va deixar el pitjor de la jornada, i és que el d'Alginet va intentar salvar un rebot baix i tractant de retornar-la es va doblegar el turmell. El jugador va haver d'abandonar el trinquet i perilla la seua participació en la Copa.

Finalistes del Trofeu de l'Arròs de Sueca. / FEDPIVAL

Escala i corda

Esta partida d'escala i corda va tindre absolutament de tot amb una bona arrancada de l'equip campió al qual ràpidament van respondre els blaus. Un gran Conillet destacava per a obrir avantatge en el marcador i marxar-se fins al 40-30 en una pilota que colpejava el sostre i els donava directament el quinze.

Amb Pere i Diego rebotats per la mala fortuna en alguns colps, aconseguien retallar distàncies, encara que Julio Palau feia de les seues per a tornar a obrir la bretxa en la recta final. Amb el 50-40, els rojos es recuperaven amb un formidable Pere que va encoratjar a Diego a no anar-se de la partida i junts arribar al 55-55 que va desencadenar un final amb sabor agredolç.

Les feridas d'Hector donaven un cert avantatge a Conillet i Julio Palau que s'avançaven amb diverses pilotes de Val. Fins a sis van arribar a tindre per a tancar la final i no van poder materialitzar-la. La primera de l'equip roig la va saber col·locar Pere amb un rebot que va quedar baix i el d'Alginet va patir la lesió. Un quinze que donava el títol però que deixava el silenci en el trinquet.

Raspall

En la primera partida, Bonillo i Momparler no li van perdre la cara en cap moment malgrat el bon inici de Ibiza i David. El jugador de Sueca va fer una gran actuació des del dau, igual que el seu rival. Després de diverses remuntades s'arribava a un 20 iguals en el qual Momparler salvava la pilota que li donava el Val als blaus. Amb el 30-30, els campions van estar més encertats per a decantar la final.

Finalistes de raspall femení al Trofeu Mancomunitat la Costera-Canal

La jornada en el trinquet de ‘Els Xocats’ de Moixent va haver de modificar-se a última hora a causa de la pluja i les semifinals de raspall femení, corresponents al Trofeu Mancomunitat la Costera-Canal es van desplaçar al trinquet de Canals.

Semifinals Trofeu Mancomunitat La Costera Canal. / FEDPIVAL

Allí, l'equip d'Erika i Amparo es va imposar al de Clara, Mar i Joana per 25-10, mentres que en la segona eliminatòria el passe a la final va ser per a Ana, Júlia i Natalia, que van guanyar al trio d'Irena, Anabel i Mireia pel mateix resultat.

Trofeu Mancomunitat La Costera Canal. / FEDPIVAL

Va destacar sobretot el retorn de Mar en la primera partida, on al costat d'Amparo va ser la jugadora més destacada. Una volta als trinquets amb molta expectació, en el qual la de Bicorp es va trobar molt còmoda malgrat la derrota. La partida va estar igualada fins al 10 iguals, on la parella va aconseguir trencar el marcador.

Bona actuació de Mar després de huit mesos de lesió. / FEDPIVAL

Molt semblant va ser la segona eliminatòria que va acabar amb victòria d'una excel·lent Ana, que va necessitar de l'ajuda de Julia i Natalia per a fer front a una gran Irene.