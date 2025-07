Èxit de la III edició dels Campus d’Estiu de la FPV

La pilota valenciana no para de rodar ni en estiu. Després de la bona acollida que van tindre les dos primeres edicions, la Federació de Pilota Valenciana ha desenvolupat la tercera edició del seu Campus d’Estiu a tres localitats, una en cada província, per a oferir l’esport autòcton valencià als xiquets i xiquetes que hi volgueren participar.

Més d’una cinquantena de ‘joves pilotaris i pilotàries’ van gaudir de cinc dies d’activitats lúdiques i jocs d’aigua combinats amb la pràctica de la pilota valenciana en les seues diferents modalitats de la mà de monitors experts en pilota valenciana i amb experiència en el món educatiu com ara Ana Belén Giner, José F. García ‘Moro’, Pablo Linares o Judith Mengual.

Xilxes

La primera seu en estrenar aquesta tercera edició del Campus d’Estiu va ser Xilxes, que va celebrar l’esdeveniment del 30 de juny al 4 de juliol. En el municipi castellonenc van participar 16 xiquets i xiquetes i van tindre a Ana Belén Giner, pilotària, i a Pablo Linares, també jugador professional, com a monitors.

Ana de Borbotó i Pablo de Borriol posaren la seua experiència al servei de xiquets i xiquetes. / FEDPIVAL

Durant la durada del Campus van aprendre a jugar a pilota en les diferents modalitats al trinquet de Xilxes, van fer un dia de visita a la platja de la localitat i també van rebre la visita de jugadors i jugadores professionals com ara Diego López, Àngela Abad i Mireia Badia.

Els trinquets de Xilxes, Pelayo i Orba han acollit els Campus d'Estiu 2025 de la FPV. / FEDPIVAL

Trinquet de Pelayo

La setmana següent, del 7 a l’11 de juliol, es va celebrar el Campus d’Estiu al trinquet valencià de Pelayo. La ciutat de València ha acollit per segona vegada consecutiva aquestes jornades educatives en pilota valenciana on s’han apuntat un total de 19 xiquets i xiquetes.

Baix la tutela d’Ana Belén Giner i José F. García ‘Moro’, exjugador professional i tècnic del programa de Rendiment de la FPV, han gaudit de diferents jornades de pilota i jocs lúdics on han aprés el raspall, l’escala i corda, la galotxa i els diferents tipus de colps d’un dels jugadors més carismàtics que ha donat la pilota valenciana.

L'alumnat del Campus va practicar també les modalitats més desconegudes com el joc internacional. / FEDPIVAL

A més a més, l’alumnat va tindre l’oportunitat de conèixer de prop a altre il·lustre expilotari professional com és Pedro López ‘El Zurdo’, un assidu a Pelayo i també a una jugadora professional com és el cas de Clara Barrachina, que van fer un col·loqui amb els xiquets i xiquetes participants.

Orba

Per últim, se va produir la sessió setmanal del Campus d’Estiu al municipi alacantí d’Orba. Va ser la setmana del 14 al 18 de juliol, i va tindre com a monitores a Ana Belén Giner i a Judith Mengual en una setmana de jocs de diversió, de pilota i de molts aprenentatges.

Els xiquets i xiquetes van jugar a raspall, a llargues, a escala i corda, a joc internacional en el camp de futbol i van gaudir tots els dies de la piscina municipal quan el sol ja cansava. A més a més, els últims dos dies van rebre dos visites que els van agradar molt.

La primera va ser la del veterà pilotari, Héctor de Laguar, que va estar més de mitja hora responent les preguntes d’un inquiet alumnat abans de provar uns traures de llargues amb tots ells i elles. L’altra va ser el colofó del campus el divendres, als carrers del poble, on van practicar les llargues i el raspall de la mà d’una de les majors promeses de la zona de la Marina com és María Enguix.

En definitiva, tres setmanes en les que un total de 51 xiquets i xiquetes de tot el territori valencià han aprés, gaudit i practicat pilota valenciana a més d’apropar-se a l’esport a nivell base, a nivell educatiu i també a nivell professional.