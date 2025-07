Pelayo rep les finals de l’Individual Aon al 7 i mig d’escala i corda

La quarta edició del Campionat Autonòmic Individual al 7 i mig d’escala i corda - Trofeu Aon 2025 celebra aquest dissabte les finals al trinquet de Pelayo. En sessió de matí i de vesprada se viuran cinc finals pels títols de les diferents categories: Primera, Segona, Tercera, Quarta i Veterans.

Protagonistes

Pel que fa a Primera, Jorge del CPV Torrent arriba com a líder de la fase regular i amb confiança per endur-se el títol. Enfront tindrà a Paterneret del CPV Pelayo, un pilotari jove i que coneix a la perfecció el trinquet que alberga les finals, fet que podria jugar al seu favor. La partida pel títol més important del campionat està programada per a les 11:30 hores.

La final de Segona se jugarà just abans que la de Primera, a les 10:30 hores. Juan del CPV Almassora s'enfrontarà a Romero del CPV Torrent.

Tercera serà l’última categoria en disputar-se. Està fixada per a les 19:00 hores i els finalistes són Mario del CPV La Baronia i Enric del CPV Pelayo. El jugador local intentarà fer valdre el factor canxa davant un Mario que aplega després de vèncer El Corte Inglés de galotxa trinquet en Primera.

Pel que fa a Quarta, la final tindrà lloc a les 18:00 hores i els contendents pel trofeu seran Adrián del CPV Crevillent i Miguel Ángel del CPV Manises. Per últim, la final de Veterans, que serà la primera de totes, prevista per a les 9:30 hores, la jugaran Pedro del CPV Onda i Manuel del CPV Riba-roja.