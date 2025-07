El II Open de Frontó comença aquest diumenge a Almussafes

La segona edició de l’Open de Frontó Trofeu President de la Diputació de València 2025 s’inicia aquest diumenge al frontó ‘José Ventura Salvador’ d’Almussafes. A partir de les 10 del matí es realitzarà l’acte de presentació i, a continuació, se disputarà la partida inaugural al mateix frontó d’Almussafes, que serà també l’escenari de la gran final, el dia 7 de setembre.

L'acte de presentació comptarà amb la presència del president de la Diputació de València, Vicent Mompó; l’alcalde d’Almussafes, Toni González; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i el vicepresident de la FPV de l’Àrea de Frontó, Pasqual Balaguer; a més d’una representació dels jugadors dels equips que participaran en l’Open.

La competició comptarà amb 6 equips formats per parelles, combinades amb jugadors professionals i amateurs. Duets de molt de nivell que faran les delícies del públic que podrà veure partides al llarg del torneig als frontons d’Alginet, Chera, Massalfassar, Canals, Meliana i Quart de Poblet.

La fase regular de lligueta es jugarà entre aquest diumenge, 27 de juliol, i el 25 d’agost. Hi haurà dos grups de tres equips cadascun. El grup A estarà conformat pels següents equips: Ajuntament de Massalfassar, format per Carlos ‘Puma i Francés; CPV Almussafes, integrat per De la Vega i Alex Alandes; i CPV El Racó de la Pobla de Vallbona, que el representaran Diego i Pasqual.

D’aquest grup eixirà la partida inaugural, que tindrà lloc a partir de les 11:15 hores amb les càmeres d’Àpunt en directe, una vegada acabada la presentació del torneig. Com no podia ser d’altra manera, l’equip que representa al CPV Almussafes farà els honors de ser un dels primers contendents. La parella de De la Vega i Alex Alandes buscarà el primer triomf al frontó almussafenc davant el duel integrat per Diego i Pasqual (CPV El Racó de la Pobla de Vallbona).

Quant al grup B, els tres equips que intentaran passar de ronda i arribar a semifinals seran el CPV Quart de Poblet, format per Pere Roc II i Adrián; l’Ajuntament de Meliana, que tindrà a Bueno i Alejandro com a parella; i l’Ajuntament d’Alginet, integrat per Julio Palau i Moro.Les semifinals, on passaran els dos millors conjunts de cada grup, es jugaran el dies 30 i 31 d’agost als frontons de Quart de Poblet i d’Alginet. La gran final, prevista per al diumenge, 7 de setembre, se celebrarà al mateix frontó inaugural, el frontó ‘José Ventura Salvador’ d’Almussafes.

Victoria i Marina triomfen a Rafelbunyol

La parella s'adjudicà el primer I Trofeu L'Illa del Raspall davant Clara i Amparo. El trinquet de Rafelbunyol va acollir el I Trofeu L'Illa del Raspall, organitzat per la FPV i en col·laboració amb l'Ajuntament de Rafelbunyol i el Club Pilota El Dau en la modalitat de raspall femení.

Victoria i Marina triomfen a Rafelbunyol / FEDPIVAL

Després de les semifinals, celebrades el passat 11 de juliol, els equips classificats per a la gran final van ser els de Victoria i Marina, d'una banda, i el de Clara i Amparo, d'altra. La partida va respondre a les expectatives ja que va resultar molt igualada, amb alternatives per a les dos formacions. Cap equip es va poder distanciar més d'un joc al marcador i arribaren al joc definitiu igualats a 20. El duel es va resoldre per un ajustat 25-20 amb una gran actuació tant d'Amparo com de Victoria.En la partida pel tercer lloc, Irene i Isabel -jugadora local- s'imposaren a Mar Devís, Anabel i Mireia Badia.