L’Individual Itegra de galotxa proclama als millors en carrer i trinquet

Almenara i Algímia d’Alfara van coronar aquest cap de setmana als nous guanyadors del 14é Campionat Autonòmic Individual Trofeu Itegra 2025 de galotxa. En Primera carrer el vencedor va ser Óscar del CPV Montserrat mentre que en la categoria Femenina va repetir títol Mar del CPV Massalfassar.

En les finals del carrer d’Almenara, en Primera, Óscar no va donar opció a Adrián. El pilotari montserrater va imposar la seua pegada i la seua força davant un contrincant amb més experiència però també menys ràpid que en altre temps. A les postres, 70 per 25 en favor d’un Óscar que va dominar de principi a fi.

Quant a la categoria Femenina, va ser la final més disputada de totes. Mar del CPV Massalfassar arribava com a gran favorita per a repetir títol i així va ser tot i que no ho va tindre gens fàcil.

Elisa del CPV Almenara, jugadora local, li va posar les coses ben complicades fins arribar al 60 iguals. En dos jocs es va decidir una final que va caure del costat de Mar, però que també va destapar a una gran jugadora com Elisa.

Mar CPV Massalfassar s'imposà a Elisa CPV Almenara / FEDPIVAL

En Segona carrer es va viure un ‘derbi’ vibrant entre dos pilotaris del CPV Foios. Tot i que el marcador final reflexa un 70 a 45 en favor d’Adrián, Carlos també va mostrar un bon joc i van fer una final entretinguda per al públic foier que es va apropar.

En allò referent a Curtes, també es va celebrar una final apassionant entre Pedro del CPV Marquesat i Vicent del CPV Massalfassar. Resultat molt parell que va terminar caient del costat de Pedro del CPV Marquesat per 70 a 55.

Martín del CPV Faura, campió en Primera trinquet

En les finals celebrades al trinquet d’Algímia d’Alfara, Martín del CPV Faura es va proclamar campió de Primera trinquet després de vèncer per un marcador de 70 a 40 a Salva del CPV Manises.

Martí CPV Faura, campió davant Salva CPV Manises a Algímia d'Alfara / FEDPIVAL

En les altres dos finals disputades, van ser dos Xavis els guanyadors. En Segona trinquet, Xavi del CPV Alfara del Patriarca va vèncer a Joan del CPV Massalfassar per un tanteig de 70 a 45 mentre que en Tercera trinquet va ser Xavi del CPV Massalfassar qui es va endur el trofeu després de guanyar 70 a 55 a Damián del CPV Llíria.

Els premis i condecoracions es van entregar per part de María Amparo Asensi, tinent alcalde d’Algímia d’Alfara, Javier Escrig, regidor d’Esports d’Alfara de la Baronia, Jesús Guanter, regidor d’Esports d’Alfara del Patriarca, i Jesús Fontestad i Juanba Camarelles, vicepresidents del la FPV.

Pelayo corona als campions del Trofeu Aon d'escala i corda al 7 i mig

El trinquet de Pelayo va acollir el passat dissabte les finals de les quatre categories del 4t Campionat Autonòmic Individual d’escala i corda Trofeu Aon 2025.

Jorge del CPV Torrent va ser el campió en la màxima categoria després de vèncer la final de Primera davant Paterneret del CPV Pelayo per 60 a 40.

Jorge CPV Torrent i Paterneret CPV Pelayo, campió i subcampió de 1a / FEDPIVAL

En Segona, Juan del CPV Almassora va vèncer amb major solvència de l’esperada la final davant Romero del CPV Torrent per 60 a 25 í és el nou campió.

En Tercera, l’altre jugador local, Enric, també va caure en la final en aquest cas, davant Mario del CPV La Baronia per 60 a 40. El jove pilotari d’Alfara de la Baronia duu un estiu magnífic després de fer-se amb El Corte Inglés i amb la Lliga d’escala i corda.

Pel que fa a Quarta, Adrián del CPV Crevillent es va adjudicar el triomf després de vèncer 60 a 30 davant Miguel Ángel del CPV Crevillent. Per últim, en Veterans, Pedro del CPV Onda es va fer amb el triomf davant Manuel del CPV Riba-roja per idèntic resultat que en l’altra final, 60 a 30.