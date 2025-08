Presentat el Trofeu Mancomunitat de la Costera-Canal de raspall professional

El saló de plens de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes va acollir aquest dijous la presentació del Trofeu Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal 2025 de raspall professional masculí i femení, que es celebrarà de l’1 al 7 de setembre.

Com l'any passat, el Trofeu Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal 2025 de raspall professional masculí i femení es disputarà als trinquets de la comarca de la Costera-Canal: Moixent, Canals, la Llosa de Ranes i el Genovés, totes a partir de les 18:00 hores.

José Luis Gijón, president de la Mancomunitat de la Costera-Canal, ha assegurat que espera que es consolide aquest campionat per a poder “recuperar una tradició esportiva”. “Estem encantats de rebre aquest campionat que comença en poc més d’un mes”, ha finalitzat el també alcalde de Cerdà.

Amb els millors

El Trofeu reunirà els millors jugadors i les millors jugadores del moment, en una comarca que respira raspall i que compta amb grans figures del nostre esport, com Tonet IV, número 1 del raspall, natural del Genovés.

En paraules de Susana Serrano, vicepresidenta de la FPV, "des de la Federació volem destacar el doble vessant del Trofeu, ja que compta tant amb categoria masculina com categoria femenina, ja que una de les prioritats és la igualtat d’oportunitats dins del nostre esport”.

“Volem agrair també als ajuntaments de Moixent, Canals, el Genovés i la Llosa de Ranes la seua col·laboració i convidar als aficionats i les aficionades de la comarca de la Costera-Canal a assistir als trinquets", ha afegit la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana.

Calendari

El dilluns 1 de setembre, el trinquet municipal 'Els Xocats' de Moixent acollirà les dos semifinals femenines. El dimarts 2, la competició es traslladarà al trinquet de Canals, amb la celebració de les dos semifinals masculines.

Per a Salvi Pardo, alcaldessa de la Llosa de Ranes, acollir aquest torneig “és un orgull com a poble”. “Participar en el trofeu i més encara perquè a la Llosa se juga tradicionalment al trinquet, és un plaer i veure com evoluciona perquè també hi ha campionat femení, que va avançant a bon pas”, ha agregat.

Una volta decidits els equips finalistes, el dissabte 6 de setembre, el trinquet de la Llosa de Ranes serà l'escenari de les partides pel tercer lloc. Com a colofó, el diumenge dia 7, el trinquet del Genovés albergarà les grans finals femenina i masculina també a partir de les 18:00 hores, que seran emeses en directe pel canal de YouTube de la FPV.

Així mateix, el número u del raspall masculí, Tonet IV, ha recalcat que desitja “veure bones partides i que la gent vaja al trinquet perquè hi haja bon ambient”. “És a la meua comarca i espere poder aplegar a la final, que és al trinquet del meu poble, que sempre gaudisc jugant allí”, ha conclòs Tonet.

Autoritats

L'acte va comptar amb la presència del president de la Mancomunitat de Municipis de la Costera-Canal i alcalde de Cerdà, José Luis Gijón; l’alcaldessa de la Llosa de Ranes, Salvi Pardo; el tinent d'alcaldia també de la Llosa de Ranes, Javier Camarasa; els alcaldes de Canals, el Genovés i Moixent, Pablo Vilar, Nacho Mira i Guillermo Jorques; el regidor d'Esports de Canals, Edu Badal; i la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de Raspall i Rendiment, Susana Serrano, a més dels jugadors i jugadores professionals que participaran en el campionat Tonet IV, Ricardet, Diari, Natalia i Vanessa.