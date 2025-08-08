Open de galotxa Trofeu Diputació de València
El diumenge s’estrena el I Open de Galotxa a Foios
Serà la primera edició d’un campionat similar a l’Open de frontó, on els clubs galotxers habituals se podran reforçar amb un pilotari professional
Se disputarà entre el 10 i el 30 d’agost a Foios, Faura i Montserrat
Aquest diumenge el carrer de pilota de Foios acull una partida molt especial. Serà la primera vegada que se dispute el nou Open de galotxa Trofeu Diputació de València 2025. S’estrena aquest nou torneig a la localitat de l’Horta Nord, que acollirà la primera semifinal.
Quatre equips
Hi participaran quatre equips: el CPV Foios, el CPV Montserrat, el CPV Quart de les Valls i el CPV Faura. La partida inaugural serà entre els foiers i els montserraters aquest diumenge, dia 10 d’agost, a partir de les 18 hores.
Els de Foios tractaran de donar la sorpresa i fer valdre el factor ‘canxa’ formant amb Moro, Conillet, Adrián López i Juanma. Enfront estarà el CPV Montserrat, que a banda dels ja habituals Javi Campos, Rafa Añó i Carlos Salmerón, tindran l’ajuda del número u i company del club i de poble, Marc Gimeno.
L’altra semifinal se celebrarà el dimecres, dia 13 d’agost a partir de les 18:30 hores, al carrer de pilota de Faura, equip que també actuarà com a local. Els faurers comptaran en l’equip amb el rest professional Salva Palau i també amb Hèctor II, Llopis i Christian Sanchis.
Pel que fa al seu contrincant, el CPV Quart de les Valls, recent campió del Trofeu El Corte Inglés, formarà amb Óscar, Herrera i Berbis acompanyats d’un mitger professional, que serà Nacho, un dels millors mitgers en l’actualitat.
Els guanyadors de les semifinals se trobaran en la gran final, que tindrà lloc el dia 30 d’agost al carrer de pilota de Montserrat a les 18:30 hores. Allà se resoldrà el primer campió d’aquest innovador torneig, que pretén donar-li importància i visibilitat a la galotxa, modalitat amateur, que s’apropa així al món professional.